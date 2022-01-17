台積電防疫啟動分組營運、避免跨區移動　取消北台灣廠區尾牙

晶圓代工廠台積電今（17）日宣布防疫措施隨之升級，啟動分組營運模式，各組織依規劃執行分組分流，避免跨區移動等措施。（圖／路透社） 晶圓代工廠台積電今（17）日宣布防疫措施隨之升級，啟動分組營運模式，各組織依規劃執行分組分流，避免跨區移動等措施。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）北部疫情升溫，晶圓代工廠台積電今（17）日宣布防疫措施隨之升級，啟動分組營運模式，各組織依規劃執行分組分流，避免跨區移動，並取消北部廠區尾牙，且除了特殊情況外，全面暫停來賓、訪客入廠。

台積電表示，因應疫情升溫，以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，自今天起啟動分組營運模式，各組織依規劃執行分組分流。台積電持續密切注意疫情發展並滾動式更新。

台積電指出，啟動分組營運模式，全公司除特殊情況外，全面暫停來賓、訪客入廠；員工及持有長期工作證廠商人員應避免跨區移動，並依分組分流及動線規劃行進。

在群聚性活動管制方面，台積電表示，避免面對面會議，如無法排除時，僅由必要人員出席參與且保持1公尺社交距離，會議召集人必須保留與會人員相關資料，包含會議時間、與會人員名單，並紀錄人員相關位置。

台積電指出，除法規項目外，暫停同仁國內洽公、出差，並維持暫停海外公務出差，特殊情況須經例外核准。取消跨區的差旅區間車，環廠區間車及上下班交通車座位亦採分組分流模式。

台積電表示，教育訓練課程優先採取網路教學。關閉台積運動館、球場及健身房等相關設施；暫停舉辦公司性聚會活動並取消北部廠區尾牙、暫停舉辦慈善基金會、文教基金會、福委會及創新館活動。