【修憲複決綁大選】綠營批藍杯葛 藍營稱綠「橫柴入灶」

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）修憲議題沸沸揚揚，朝野尚無共識。立法院修憲委員會、民進黨立委管碧玲今（17）日指出，若要修憲複決與九合一大選同時進行，修憲草案明（18）日就要逐條審查，22日前初審完畢送交朝野協商，2月底前完成三讀。

民進黨修憲委員強勢推動修憲複決綁11月26日的大選，不僅立院臨時會加快修憲進程，更於13日首場公聽會後，於今日召開第二場公聽會，在野的民眾黨、時代力量出席，國民黨維持不出席，杯葛修憲綁大選。

修憲議題涵蓋18歲公民權及人權保障、基本國策、憲法修正程序等面向，綜觀藍營，有意參選台北市長的新生代蔣萬安、台中市長的中生代盧秀燕，都曾公開力挺18歲公民權，民進黨與國民黨在修憲議題上的重大分歧主要在於「降低修憲門檻」。

根據我國規定，憲法之修改，須經1/4的立法院立法委員提議，3/4出席，及出席委員3/4之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之，不適用憲法第174條之規定。

民進黨立委陳亭妃怒批國民黨以1/4席次杯葛修憲，並放話要未來若有機會修《憲法》本文，除了降低修憲門檻外，要讓國民黨不到1/4席次。

國民黨立院黨團書記長陳玉珍16日在記者會上聲明，國民黨挺修憲，反對「無程序正義修憲」，指控1月6日修憲委員會第二次會議，民進黨立委在國民黨立委尚未簽到進場時「橫柴入灶」，抵觸「召委輪值」慣例。

管碧玲於今日修憲二次公聽會上表示，若要在修憲複決與九合一大選同時進行，因修憲有6個月公告期，還有公投複決準備期，修憲草案必須在2月25日至28日間完成三讀，考量到朝野協商還有一個月的冷凍期，因此草案要在22日前出委員會交付朝野協商。

出席公聽會發言的16位專家學者及民進黨、民眾黨、時代力量黨立委中，15位提及18歲公民權，9位提及下修修憲門檻。管碧玲指出，18歲公民權具有高度共識，有其必要性及急迫性，並非民進黨強勢主導。若年底修憲複決順利通過，按現況則2024年總統大選將新增89萬青年選舉人。