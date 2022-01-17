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台灣F-16V戰機墜海　飛官陳奕殉職　死因為全身多重性鈍性創傷

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/17 17:59
空軍F-16V飛官陳奕殉職，他的父母16日由軍方陪同，透過法師引領，帶著陳奕遺照「回家」走一走，多名親戚也陸續進屋向陳奕致意。

空軍F-16V飛官陳奕殉職，他的父母16日由軍方陪同，透過法師引領，帶著陳奕遺照「回家」走一走，多名親戚也陸續進屋向陳奕致意。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）空軍F-16V戰機11日意外墜海，在失事地點發現零星生理組織，14日送驗比對DNA，證實飛行官陳奕殉職，檢方今（17）日確認其死因為全身多重性鈍性創傷、創傷性休克死亡。

中央社報導，嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，因在失事現場陸續發現疑似陳奕的頭皮等生理組織，因此，下午陳奕母親等家人再度前往嘉義市立殯儀館，檢方會同法醫除採檢頭皮送驗比對DNA做親緣關係確認外，並開立相驗屍體證明書給家屬，由家屬及軍方辦理後續撫卹等事宜。

蔡英俊指出，飛官陳奕死因為F-16V戰機事故導致全身多重性鈍性創傷、創傷性休克死亡，死亡方式為意外。

軍方13日搜救行動尋獲破損嚴重的抗G衣及部分疑似生理組織，包括上下肢軀幹骨骼及皮膚，嘉義地檢署檢察官率同法醫採集相關檢體送往法醫研究所檢驗，14日晚間報告出爐，DNA鑑驗結果與陳奕母親存在一親等關係，確認所有採檢的檢體皆為陳奕本人組織。

嘉義基地1架 F-16單座戰機，機號6650，11日14點55分由飛行官陳奕上尉駕機起飛執行對地機砲攻擊訓練，15點23分訓練過程中在嘉義東石外海失聯。軍方委託的民間公司今天上午出動2艘抽砂船、水陸兩用怪手打撈，盼21日前完成作業，早日找到黑盒子及飛官其他生理組織。

更新時間 : 2022-01-17 18:19 GMT+08:00

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