新北市長視察校園用餐防疫 侯友宜：餐後全程「口罩戴我口，防疫零破口」

因應嚴重特殊傳染性肺炎新變異株Omicron威脅 ，近日國內新增COVID-19本土確診病例，侯友宜市長今( 17)日至新莊國小關心防疫及用餐情形， 提醒學校嚴加落實防疫措施及整備工作，並叮嚀師生提高警覺，全力 堅守校園防線。

侯友宜市長表示，面對Omicron的威脅， 新北市即日起凡校外人士進入校園，像是洽公或研習等， 需落實檢查疫苗接種證明，施打過第2劑滿14天方可入校。 例如小黃卡、疫苗接種數位證明、健康存摺之疫苗接種紀錄(健保快 易通APP)等，若無上開證明可出示3天內快篩或PCR陰性證明 以高規格守護孩子健康與安全。

侯友宜至校園巡視學生用餐，提醒用餐前一定要正確洗手， 也要安排固定打菜人員協助裝盛，用餐不併桌不共餐、 不嬉戲不交談，維持社交距離或使用隔板，且用餐完畢後， 記得落實桌面清潔及消毒。口罩是校園防疫最後一道防線， 新北市堅持持續使用隔板防止用餐時飛沫噴濺， 用餐後立即佩戴口罩，落實「口罩戴我口，防疫零破口」， 守護師生健康。

此外，侯友宜也提醒師生隨時注意自己健康狀況並遵守生病不上班， 不入校(園)。在上學(班)前先量測體溫，如出現發燒、 呼吸道症狀或嗅味覺異常或腹瀉者則在家休息避免外出。 同時提醒家長、孩子寒假期間，減少非必要性聚集活動， 避免出入通風不良密閉空間或人潮擁擠場域，以減少病毒傳播， 保護自己及他人健康。

新莊國小校長張信務表示，除請師生在校期間全程佩戴口罩、 量測體溫、勤洗手，保持社交距離及遵守咳嗽禮節外， 也要求各場域保持通風， 同時加強宣導師生使用漂白水清消注意事項， 並且依使用情形增加清潔消毒頻率，維護師生健康與安全。

新北市教育局指出，因應目前疫情狀況調整暫停到校標準， 如學生被匡列居家隔離，就讀學校班級、補習班、 安親班進行預防性停課，於確認PCR檢測結果陰性方能復課。 另學校教職員工生出現1例確診，全校(含學生就讀之補習班、 安親班)暫停到校線上教學14天。

為保護國小以下無法施打疫苗學生並有效阻斷病毒傳播鏈， 已優先規劃於今(17)日至29日專案安排3.8萬名國小、 幼兒園教職員工接種第3劑疫苗。感謝衛生局及亞東醫院、土城醫院 、新北市立聯合醫院、部立臺北醫院、雙和醫院、瑞芳礦工醫院、恩 主公醫院、新店慈濟醫院及淡水馬偕醫院協助，提供10個施打處讓 教職員工方便接種。

而國小、幼兒園教職員工仍可選擇其他接種方式， 例如各醫療院所疫苗門診預約掛號、或至中大型接種站、 機動疫苗接種站接種，相關資訊可至衛福部疾管署全球資訊網「CO VID-19專區」查詢，或到本府衛生局網站/機關業務/疾病管 制/預防接種/COVID-19疫苗項下查詢，請已接種2劑疫苗 且間隔滿12週以上教職員工儘速接種第3劑疫苗， 提升免疫保護力。

最後，面對疫情狀況不穩定，新北市也已提醒各校預先擬定停課、 補課及定期評量應變計畫且進行遠距教學演練，運用「 新北市防疫線上學習方案」各項線上教學資源及平台， 規劃線上彈性補課計畫(含視訊教學、錄製教學影片等)， 維護學生學習權益。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供