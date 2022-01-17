新北市長視察校園用餐防疫 侯友宜：餐後全程「口罩戴我口，防疫零破口」

因應嚴重特殊傳染性肺炎新變異株Omicron威脅，近日國內新增COVID-19本土確診病例，侯友宜市長今(17)日至新莊國小關心防疫及用餐情形，提醒學校嚴加落實防疫措施及整備工作，並叮嚀師生提高警覺，全力堅守校園防線。
侯友宜市長表示，面對Omicron的威脅，新北市即日起凡校外人士進入校園，像是洽公或研習等，需落實檢查疫苗接種證明，施打過第2劑滿14天方可入校。例如小黃卡、疫苗接種數位證明、健康存摺之疫苗接種紀錄(健保快易通APP)等，若無上開證明可出示3天內快篩或PCR陰性證明以高規格守護孩子健康與安全。
侯友宜至校園巡視學生用餐，提醒用餐前一定要正確洗手，也要安排固定打菜人員協助裝盛，用餐不併桌不共餐、不嬉戲不交談，維持社交距離或使用隔板，且用餐完畢後，記得落實桌面清潔及消毒。口罩是校園防疫最後一道防線，新北市堅持持續使用隔板防止用餐時飛沫噴濺，用餐後立即佩戴口罩，落實「口罩戴我口，防疫零破口」，守護師生健康。
此外，侯友宜也提醒師生隨時注意自己健康狀況並遵守生病不上班，不入校(園)。在上學(班)前先量測體溫，如出現發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常或腹瀉者則在家休息避免外出。同時提醒家長、孩子寒假期間，減少非必要性聚集活動，避免出入通風不良密閉空間或人潮擁擠場域，以減少病毒傳播，保護自己及他人健康。
新莊國小校長張信務表示，除請師生在校期間全程佩戴口罩、量測體溫、勤洗手，保持社交距離及遵守咳嗽禮節外，也要求各場域保持通風，同時加強宣導師生使用漂白水清消注意事項，並且依使用情形增加清潔消毒頻率，維護師生健康與安全。
新北市教育局指出，因應目前疫情狀況調整暫停到校標準，如學生被匡列居家隔離，就讀學校班級、補習班、安親班進行預防性停課，於確認PCR檢測結果陰性方能復課。另學校教職員工生出現1例確診，全校(含學生就讀之補習班、安親班)暫停到校線上教學14天。
為保護國小以下無法施打疫苗學生並有效阻斷病毒傳播鏈，已優先規劃於今(17)日至29日專案安排3.8萬名國小、幼兒園教職員工接種第3劑疫苗。感謝衛生局及亞東醫院、土城醫院、新北市立聯合醫院、部立臺北醫院、雙和醫院、瑞芳礦工醫院、恩主公醫院、新店慈濟醫院及淡水馬偕醫院協助，提供10個施打處讓教職員工方便接種。
而國小、幼兒園教職員工仍可選擇其他接種方式，例如各醫療院所疫苗門診預約掛號、或至中大型接種站、機動疫苗接種站接種，相關資訊可至衛福部疾管署全球資訊網「COVID-19專區」查詢，或到本府衛生局網站/機關業務/疾病管制/預防接種/COVID-19疫苗項下查詢，請已接種2劑疫苗且間隔滿12週以上教職員工儘速接種第3劑疫苗，提升免疫保護力。
最後，面對疫情狀況不穩定，新北市也已提醒各校預先擬定停課、補課及定期評量應變計畫且進行遠距教學演練，運用「新北市防疫線上學習方案」各項線上教學資源及平台，規劃線上彈性補課計畫(含視訊教學、錄製教學影片等)，維護學生學習權益。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供