富邦元宇宙ETF 1/24掛牌上市 呼應2022元宇宙超級年

2022年將是元宇宙（Metaverse）超級年， 鎖定時下最夯元宇宙題材的「富邦元宇宙(00903) ETF」，也即將在2022年首月的1/24掛牌上市。 尚未入手的投資人，不妨趁1/24掛牌時， 搶搭第一班元宇宙經濟規模成長列車。

富邦投信自2021年起即鎖定未來趨勢投資之產業為ETF主要發 行標的，今(17)日舉辦「富邦元宇宙(00903) ETF」媒體記者會，包括總經理李明州、 量化及指數投資部主管呂其倫及富邦元宇宙(00903) ETF經理人王辰方皆以《駭客任務：復活》電影人物造型登場， 以呼應元宇宙概念主題。

呂其倫表示，元宇宙從字面上來看是由Meta和Universe 兩個單字所組成，大致可以解釋為超越現在這個世界， 並另外一個與現實平行的世界。簡單來說元宇宙可以用4個單字代表 ，分別為Mobility(無界移動)、Experience( 跨境體驗)、Transaction(交易流通)、Avatar (數位化身)，即有別於現在透過2D或3D的型式瀏覽網站及手機 應用程式，元宇宙世界提供如同真實世界般的沉浸式體驗， 在開放且去中心化的平台上將現行網路上的行為實體化， 使用者以客製化虛擬分身的形式與其他虛擬分身互動、交流， 並創造內容。

富邦元宇宙(00903) ETF追蹤的「Solactive元宇宙指數」，雖然乍看前10 大成分股不脫輝達、Meta(臉書)、蘋果和Google等大型 科技公司，但其他成分股也同時聚焦在AR/VR、虛擬平台/內容 /體驗等，舉例來說，被市場視為「元宇宙第一股」的Roblox 也在前10大成分股之列，Roblox於2021年3月掛牌，從 2004年Roblox就已投入元宇宙平台開發和應用， 不僅打造元宇宙的虛擬空間，讓開發者開發及編寫遊戲， 近年更將概念伸至教育、工作、購物甚至事業經營， 提供虛擬演唱會及品牌體驗，如體育用品品牌 Nike，不久前便在Roblox設立虛擬的「Nikeland 」樂園，並製作虛擬服裝紀念品。

王辰方指出，Roblox甚至也搭上近來備受投資者關注的NFT 話題，除了藝術品，NFT 也可在遊戲世界交易。《Roblox》是款熱門虛擬世界遊戲， 玩家可在裡面設計自己的身分、住屋，打造屬於自己的虛擬世界( self-generated content, SGC)。其中Pet Simulator X便是遊戲內售賣NFT寵物的地方，以遊戲貨幣「Robux」 交易。Facebook改名Meta引起元宇宙熱門話題， 並進一步使大眾注意到NFT市場。某程度上Roblox這類遊戲 已具元宇宙雛型，而愈來愈多品牌也重視虛擬世界的發展潛力。(註 ：以上非推介股票，基金實際投資需視當時指數成分而定。)

另外，虛擬實境和擴增實境的市場潛在成長性也相當可觀，除了據P wC資料顯示，預估到2030年AR/VR對全球GDP貢獻可達 1.5兆美元，2021年至2030年的年複合成長率高達30% ，王辰方進一步分析，隨著各式新型虛擬實境裝置產品推出， 及相關平台與應用程式蓬勃發展下，HSBC預估2021年全球虛 擬實境出貨量將從2020年560萬上升至1,200萬，202 5年和2030年，虛擬實境出貨量更可高達5,000萬和1. 78億，顯示虛擬實境成長性可期。且預估到2025年， 虛擬實境需求當中約有30%來自社交活動，到2030年， 比重將上升至70%，在可預見的未來， 虛擬實境應用將以社交為主。

王辰方強調，在當前相對低率的環境下， 投資上更應選擇未來趨勢投資題材， 抓住具潛在成長力的產業和議題， 現在如同過去智慧型手機剛上市的階段， 大家對於手掌大小的螢幕搭載虛擬鍵盤，抱持懷疑且新奇的態度， 無法想像多年後隨著科技的推進，人們的生活模式有著巨大的改變， 手機和網路成為人們生活中不可或缺的一部分， 而現在大家正站在這個科技爆發的交叉點上， 或許過去沒有機會參與到科技尖牙股初期爆發的階段， 但透過富邦元宇宙(00903) ETF，有機會一起探索未來的科技尖牙股， 將提供給投資人新的投資領域及產業佈局。

Solactive元宇宙指數簡介

指數名稱 Solactive Metaverse Index 彭博代碼 SOLMETA 發布日期 2021年11月12日 基準日 2016年05月09日 基點 1,000 指數計價 美元 指數調整 半年(每年5月、11月) 國家別 聚焦已開發國家，以及台灣及韓國

資料來源：富邦投信整理；資料日期：2021.12

Solactive元宇宙指數 vs. NASDAQ & 費城半導體指數走勢比較圖

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：201 6.05.09~2021.11.30

註：各指數皆以美元計價，指數僅供參考用途， 歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證， 亦不代表基金之報酬率。