富邦元宇宙ETF 1/24掛牌上市 呼應2022元宇宙超級年

2022年將是元宇宙（Metaverse）超級年，
富邦投信自2021年起即鎖定未來趨勢投資之產業為ETF主要發
呂其倫表示，元宇宙從字面上來看是由Meta和Universe
富邦元宇宙(00903) ETF追蹤的「Solactive元宇宙指數」，雖然乍看前10
王辰方指出，Roblox甚至也搭上近來備受投資者關注的NFT
另外，虛擬實境和擴增實境的市場潛在成長性也相當可觀，除了據P
王辰方強調，在當前相對低率的環境下，
Solactive元宇宙指數簡介
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指數名稱
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Solactive Metaverse Index
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彭博代碼
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SOLMETA
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發布日期
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2021年11月12日
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基準日
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2016年05月09日
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基點
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1,000
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指數計價
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美元
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指數調整
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半年(每年5月、11月)
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國家別
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聚焦已開發國家，以及台灣及韓國
資料來源：富邦投信整理；資料日期：2021.12
Solactive元宇宙指數 vs. NASDAQ & 費城半導體指數走勢比較圖
資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：201
註：各指數皆以美元計價，指數僅供參考用途，