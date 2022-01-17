臺灣證交所：上週外資在集中市場買超424.26億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/1/10~2022/1/14）外資在集中市場總買進金額為4,460.04億元，總賣出金額為4,035.78億元，買超為424.26億元，另統計自2022年年初至1月14日止，外資總買進金額為8,956.90億元，總賣出金額為8,233.00億元，累計買超為723.90億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為25兆2,200.10億元新台幣，占全體上市股票市值的44.27%，較1月7日的24兆6,051.03億元新台幣，增加6,149.07億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進256,372千股，賣出163,397千股，買超92,975千股。

第二名：台積電：買進164,346千股，賣出87,860千股，買超76,486千股。

第三名：台新金：買進107,766千股，賣出45,847千股，買超61,919千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進38,967千股，賣出83,977千股，賣超45,010千股。

第二名：華航：買進135,566千股，賣出176,379千股，賣超40,813千股。

第三名：永豐金：買進57,871千股，賣出93,668千股，賣超35,797千股。