COVID-19 還沒完 流感又來了！ 歐洲遭「雙重疫情」夾擊

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）延燒兩年多，還沒出現止歇的跡象，去年幾乎銷聲匿跡的流感，卻毫不留情捲土重來。歐洲醫療院所無語問蒼天，究竟何處是盡頭？

路透報導，上一個冬季，在封城、戴口罩與社交距離的防疫新生活下，歐洲成功阻絕了每年可在全球奪去65萬條人命的流感，但隨著各國疫苗接種率提高，防疫措施鬆綁，流感再度現蹤，傳播速度之快，令人憂心。

根據歐盟疾病預防暨管制中心（European Centre for Disease prevention and Control，ECDC），12月中旬起，流感病毒以「超乎預期」的速度在歐洲傳播。12月歐洲加護病房（ICU）流感患者最高來到43例，雖低於新冠肺炎問世前的水準，如2018年歐洲ICU每周可飆破400例之景況，但相較於去年同期的「1例」，增幅卻高得驚人。

ECDC流感專家Pasi Penttinen擔憂，這恐怕是流感季的開始，且疫情可能「綿綿無絕期」，一路延燒至今年夏季。原因在於，流感病毒已太久未在歐洲人口間流通，若春季撤了防疫規定，恐會拖長肆虐期，而非如往常於5月左右結束。

目前法國包括巴黎在內的三個區域，都已出現流感疫情，至少72例重症，更有6人死亡。其他地區，則處在流行前期階段。在雙重疫情（twindemic）夾擊下，本已咬牙苦撐的醫療體系，將再面臨一波強襲。尷尬的是，彈藥是有，卻不知來的是何方神聖，能否有效壓制。

目前染疫的大宗是由A型流感H3病毒株所引起，通常對老年人影響最鉅，多會導致重症。目前病患數據還不足以評估疫苗的有效性，但實驗室數據顯示，今年可用的疫苗，大概無法對症下藥。

會如此棘手的原因在於，去年決定製造何種疫苗時，廠商因缺乏當下盛行病毒的資料，而無法善加預測下一個流感季會遭遇何種病毒株。流感疫苗年年調整，約於流感季來襲前半年決定配方，但就因上個冬季成功「滅了」流感，今年是否「賭對」配方，真不好說。