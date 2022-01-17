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【亞東醫院護理師、台北市聯醫護理師男友確診】足跡曝光　曾至板橋海底撈、士林科教館、兒童新樂園

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/17 15:46
國內新增1名亞東醫院護理師，以及1名台北市聯醫仁愛院區護理師的男友確診，2人足跡遍及板橋海底撈、士林和新店等地。（圖取自facebook....

國內新增1名亞東醫院護理師，以及1名台北市聯醫仁愛院區護理師的男友確診，2人足跡遍及板橋海底撈、士林和新店等地。（圖取自facebook....

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）指揮中心今（17）日公布本土新增17人確診，扣除與西堤群聚相關的14例外，另有2例是醫護人員和友人染疫，包含1名感染源待釐清的亞東醫院護理師，以及1名台北市聯醫仁愛院區護理師的男友；新北市衛生局也公布2人足跡，提醒曾出入相關場所之民眾應進行自我健康監測，如出現疑似症狀應盡速前往指定採檢院所就醫。

延伸閱讀：【1/17台灣本土+17　境外+48】西堤相關群聚再增14人　另有亞東醫院護理師、北市聯醫護理師男友確診

新北市衛生局表示，案17967為30多歲亞東醫院女護理師，居住在板橋，1月11日接種第3劑疫苗，出現不適症狀，12日醫院定期採檢，唾液PCR陰性，15日有咳嗽不適症狀，快篩陰性，晚間持續不適至醫院採檢，快篩陽性、PCR陽性、CT值21.5，收治專責病房隔離治療。

衛生局接獲通報立即展開疫調匡列及清消等防疫作為，匡列接觸者共79人（含4名同住家人、4名朋友、71名病房醫護及病患），採檢結果全部陰性，會持續配合職場疫調釐清感染源。

指揮中心指揮官陳時中表示，該位護理師的密切接觸者、病房相關者皆採檢陰性，而個案並非屬專責病房，並不負責照顧確診個案，須進一步透過病毒基因定序，才能釐清傳染源。

另外，台北市立聯合醫院中興院區日前發生群聚感染，導致2名專責病房護理師（案17570、案17571）及案17570的男友（案17572）確診；聯醫仁愛醫院則有一名專責病房護理師（案17701）確診。

陳時中表示，今天國內新增1名與台北市聯醫疫情有關個案，為仁愛院區確診護理師（案17701）的男友，在護理師確診時，早已匡列為居家隔離者，個案第1次採檢結果為陰性，由於是居家隔離期間轉為陽性，研判對社區影響較小。

衛生局進一步說明，這名仁愛院區護理師之30多歲男友為案17968，居住在土城，已施打2劑疫苗，12日因女友確診被匡列為接觸者，當時採檢PCR陰性，安排居家隔離，隔離期間15日身體不適再度採檢，PCR陽性、CT值25.8，收治專責病房隔離治療。

該個案活動足跡多與女友重疊，目前已針對個案職場擴大採檢，匡列接觸者17人均已安排採檢。

另外，新北市衛生局公布2人的足跡，提醒曾出入相關場所的民眾進行自主健康監測，如出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請前往指定採檢所就醫，不得搭乘大眾交通工具。

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