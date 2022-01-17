惡搞老爸！南台灣「都市傳說」抓漏達人陳財佑進攻元宇宙　白名單首波50枚NFT公開競標

「陳財佑治漏技研」第二代接手後，將創辦人陳財佑醒目招牌照片將被切割為1,000枚NFT發行(圖/官網) 「陳財佑治漏技研」第二代接手後，將創辦人陳財佑醒目招牌照片將被切割為1,000枚NFT發行(圖/官網)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)高雄知名抓漏公司「陳財佑治漏技研」第二代接手後，將創辦人陳財佑醒目招牌照片將被切割為1,000枚NFT發行，引起不少注意。

高雄知名抓漏公司「陳財佑治漏技研」於1991年成立，創辦人陳財佑專精房屋修繕抓漏，針對建築物結構弱點做系統防水處理，醒目的招牌就是陳財佑一張學生時期拍攝的黑白照片，朦朧美娃娃臉成為不會老的「都市傳說」，家人將爸爸陳財佑經典的黑白廣告頭像切割成1,000枚非同質化貨幣(non-fungible token，以下簡稱NFT)，將於Opensea交易平台發行。

民視報導，現年60歲的陳財佑過去受訪曾透露要藉由無所不在的廣告，在無形中建立起民眾對品牌的信任感，相較於民間不少承包商工程出包後，每年換名字東山再起，陳財佑大方打出自己名字和照片的宣傳方式，反倒給人留下深刻的印象。



「陳財佑治漏技研」廣告車穿梭在高雄大街小巷(圖/翻攝自爆廢公社)

數位時代報導，「陳財佑治漏技研」現在將由第二代傳承，把傳統房屋修繕工程與區塊鏈技術結合，讓父親的志業能有更廣擴的延續。此次推出的NFT專案名為「No Water No Fashion」，簡稱NWNF，以陳財佑最經典的黑白學生照為作品，共1,000枚NFT將分三次發行，首波白名單將於1月27日發行50枚NFT，白名單將於1月29日公布，每枚0.01 以太幣*(ETH)競標；陳財佑本人的公司也預計在第二階段公開拋棄（註銷）實體的肖像權，讓傳說在元宇宙永續為經典。

第二代接手後致力將品牌年輕化，除了發行NFT也將定期推出系列潮流活動，包含將發行1,000件限量潮T，上面印有超洗腦的標語「抓漏」、「本票保固無效退費」，以及到處可見的電話號碼「07-5555501｣等，詳情請前往官網查詢。

*註：ETH的今日匯率為US$3,360，約為新台幣$92,600。



(圖擷取自官網)



(圖擷取自官網)