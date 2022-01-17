【1/17台灣本土+17　境外+48】西堤相關群聚再增14人　亞東醫院1位護理師確診、感染源不明

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增65例COVID-19確定病例，分別為17例本土個案、48例境外移入。本土個案中，有14例與西堤群聚相關、1例為亞東醫院護理師、1例為日前確診的仁愛醫院護理師之男友和1例因車禍送醫採檢後確診。



指揮中心指揮官陳時中說明，今日新增本土個案為8例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。分別為桃園西堤牛排中壢中山店群聚相關再增14人、新北市亞東醫院護理師1人、先前台北市立聯合醫院仁愛院區確診護理師的男友1人，以及1名因車禍到衛福部立桃園醫院就醫採檢確診。

陳時中表示，目前感染源不明的有2例，包含亞東醫院的護理師，該個案的密切接觸者、病房相關者匡列後皆採陰，因這名護理師非屬專責病房，也不會接觸到染疫病患，目前正為她周圍的接觸者進行基因定序以釐清感染源。

另一例感染源待釐清的個案為因車禍前往衛福部立桃園醫院就醫後採檢確診，該個案N抗體陰性、Ct值相當高，目前會再複驗以確認是否為偽陽的情況。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為28例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，分別自美國(28例)、菲律賓(2例)、法國、愛爾蘭、荷蘭、哥斯大黎加、加拿大、丹麥及德國(各1例)移入；另11例調查中。入境日介於今(2022)年1月2日至1月16日。





指揮中心統計，截至目前國內累計17,885例確診，分別為3,122例境外移入，14,709例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計115例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。