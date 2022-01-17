東加王國海底火山爆發多國海嘯警報 紐、澳派機勘災

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）南太平洋東加王國鄰近海底火山15日噴發，日本等國發布海嘯警戒，所掀巨浪在秘魯造成兩死。台北時間今（17）日上午又再度海底火山噴發，鄰國紐西蘭、澳洲派軍機前往探勘，當地目前未有嚴重傷亡，但道路橋樑嚴重毀損。

日前東加王國首都努瓜婁發（Nuku'alofa）以北約65公里的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）海底火山劇烈噴發，歷時八分鐘，連帶引發規模5.8強震，沿岸浪高1.2公尺，不僅房屋毀損、淹水、斷電，海底通訊電纜也中斷，導致東加全島斷訊，恐需兩週才能修復。

澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）向澳洲廣播公司（ABC）表示，現階段尚未接獲慘重傷亡通報，但外島相關資訊則相當有限，東加海軍已派出多艘船艦前往外島救災。

遠在數千公里外的他國也感受到這場災難的爆發。美國阿拉斯加在火山爆發時聽到巨響，而據NHK報導，有超過1公尺的海浪襲擊日本沿海地區，約23萬人被建議疏散，包含在2011年受致命海嘯襲擊的地區。在秘魯沿海沙灘，有兩位女性因滔天巨浪而喪生。

衛報報導，今日紐西蘭、澳洲已派遣軍機前往評估東加王國如今道路、港口、電線等關鍵基礎設施的損壞情形，確定下一階段的因應措施。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）於16日記者會上表示，尚未與努瓜婁發以外的沿海區域聯繫上。她也指出，島上的部分區域正恢復供電，電話通訊也逐漸開始恢復。

阿爾登表示，紐國國防以及外交團隊都在確認東加當前的需求以及如何提供幫助，據報導，紐西蘭已向該國初步提供50萬紐元（約937萬台幣）。阿爾登還指出，已與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）聯繫，兩國政府準備好隨時回應東加的需求。

美國國務卿布林肯表示（Antony Blinken）也表示ㄈ對東加人民「深表關切」，美國將提供支持。

因濃厚的火山灰及煙霧，東加當局要求人們戴口罩並飲用瓶裝水。國際紅十字會則表示，對東加王國當前與世隔絕的情況感到擔憂。紅十字會太平洋地區負責人格林伍德（Katie Greenwood）表示從已掌握的資訊來看，破壞規模恐相當可觀，尤其外島。

海嘯對紐西蘭和美國加州聖塔克魯茲的船隻造成損害，但所幸無大規模破壞，阿拉斯加的國家海嘯預警中心協調員史奈德表示（Dave Snider）表示，美國與其他地方的海嘯將會改善。先前日本、夏威夷、阿拉斯加以及美國太平洋岸都發布海嘯警報，現都已取消。科學家們表示，由火山而非由地震引起的海嘯相對罕見。