南台灣奇美博物館《蒂姆．沃克》大展延期　館方盼緩解春節人潮

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台南奇美博物館引進國際大展《蒂姆．沃克：美妙事物》，展期將自2月6日延期至5月15日止。

奇美博物館去年引進英國頂尖博物館V&A的世界巡迴展《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things），台灣成為亞洲首站，引發了大量話題，是時尚攝影大師沃克生涯至今最大的個展，攝影作品以超現實風格著稱，該展不但有其職涯作品精華回顧、從V&A獲取靈感的全新創作，還有V&A稀珍藏品等一併展出。

然而展覽期間受到疫情起落的影響，多少打亂了民眾的參觀安排。奇美博物館今（17）天宣布，為了讓大家有更多機會看展，館方與V&A溝通後決定延長展期，原本2/6春節假期後就結束，調整為5/15才閉展，一方面滿足民眾期盼，另一方面也可以緩解春節期間可能出現的人潮，同時讓民眾能夠因應疫情變化，彈性規畫參觀時間。

奇美博物館館長許家彰表示：「引進一個國際大展相當不易，受疫情影響更是增加開展難度，排除萬難開展了，就希望讓想看的民眾都可以大開眼界。由於該世界巡迴展全台僅有一站，一旦閉展後就很難再有機會欣賞，因此邀請還沒看展的民眾前來感受蒂姆．沃克的魅力，也歡迎看過的朋友回流二刷、三刷。」

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