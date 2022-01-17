台灣設計展嘉美館「現域」提問城市未來　《不存在的噴泉》顛覆視角探討權力互換

台灣設計展展區之一「現域」呈現6件裝置藝術及數位創作，已於嘉義市立美術館（以下簡稱嘉美館）登場，將展自2月27日。(圖/台灣設計師連線) 台灣設計展展區之一「現域」呈現6件裝置藝術及數位創作，已於嘉義市立美術館（以下簡稱嘉美館）登場，將展自2月27日。(圖/台灣設計師連線)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣設計展展區之一「現域」呈現6件裝置藝術及數位創作，已於嘉義市立美術館（以下簡稱嘉美館）登場，將展自2月27日。

2021年台灣設計展於嘉義登場，位在嘉義市文化新絲路上的稱嘉美館也是展區之一。由台灣設計師連線與嘉美館攜手合作，展覽「現域」邀請6組設計師，以水文地景為題，重新構築對公共空間的另一種想像，並探問對城市生活的未來想望。

嘉義市的城市發展原就與水文系統息息相關，除了南面八掌溪、北面朴子溪，形成與嘉義縣之間的天然界線之外，如紅毛井、中央噴水池、杉池（貯木池）等地景，長期以來也扮演著庶民生活集會的重要場所，展覽「現域」中的所有創作命題圍繞在這些地景/公共空間，一共展出嘉義市立美術館（以下簡稱嘉美館），分別為五件裝置作品及一件數位媒體作品，設置於美術館內一至三樓展區與館外的庭院區域。

首先，一樓展區由設計師曾熙凱作品《不存在的噴泉》揭開序幕，將對嘉義人有多重意義象徵，包含地理上、精神上、記憶的地標的中央噴水池，倒吊在無法觸及的高度，希冀觀者透過不同觀看視角時，反思噴水池背後象徵的公共意義，以及當權力角色互換時的結果。

步上二樓展區，另一件同樣以噴水池為命題的作品《噴水池作為一種歷程》，由設計師張家翎，取材自然的鵝卵石與綠色石頭等，以環繞之姿排出直徑７公尺的範圍，意象式地再現中央噴水池初始的形貌，在今昔對照間，回應公共空間當中持續變化的權力關係。



《不存在的噴泉》試圖藉由不同角度帶給觀者新的思索。以透明水管建構出虛擬的中央噴水池，倒吊在無法觸及的高度，並用顛覆以往觀看噴泉的視角重現。透過仰望，噴泉再次成為僅供觀賞的美麗存在，只是這一次，它並非在地面上，而是在空中。(圖/主辦單位)





聲音裝置《噴水池作為一種歷程》取材1914年，嘉義市第一次出現自來水，日人將噴水池（當時稱為中央圓形公園）作為宣揚現代化技術的具體展現，戰後幾經更迭，原以卵石推砌的噴泉造景，被改建為紀念碑式的台座，透過現地創作，這座噴水池的原型被意象式地建構出來。(圖/主辦單位)

因著阿里山林業發展應運而生的杉池（貯木池），昔日是兒童嬉戲、大人垂釣之所在，今日則成為嘉義林業發展的重要見證。設計師宮保睿作品《貯物池》透過重新編寫世代口耳相傳的貯木池傳說，再透過象徵性的物件展示，喚起眾人共感的生活記憶。

嘉義公園生態豐富，其中不乏不顯眼的苔蘚以及菌類，公園同時也是自然與人造物界線不明的矛盾產物，徐景亭《大地神經系統 》以苔蘚作為介質，提出相關衍伸應用的奇思異想，藉以呈現人與自然並存的微妙關係。



《＃＃＃》由三個井字符號號組成，看似井字，又像是時空錯置的亂碼一般。我們邀請觀眾透過不同角度的觀看方式，想像自己是流水，恣意與裝置互動。透過影像，將時間這樣抽象的概念帶入，象徵過去與未來的交融，將文化符號帶入互動體驗中。(圖/主辦單位)

紅毛井則是嘉義市內現存最古老的歷史遺跡，當若科技藝術的作品《＃＃＃》則結合深度感測技術裝置來進行創作，隨著手部不同程度的觸控，從投影中能讀取紅毛井不同時期的文獻、地圖等史料，藉此揭開不同時代的序曲。現場反覆放送描繪紅毛井的古詩朗讀，透過荷蘭文、河洛語兩種語言重新詮釋，讓人有了彷彿搭乘時光機，有了回到過去時代的聯想。

此次參展最年輕的一組設計師吳柏翰、祁孝霖，則透過作品《民間製造開源》取樣在嘉義街頭觀察到的庶人智慧：居民經常透過水泥、五金零件（現成物）等異材質，替街道上被忽視的傢俱加工，讓傢俱擁有嶄新生命與公共性：這樣來自民間製造的靈感，不僅顛覆一般產品設計慣性的思維及流程，也重新啟發人們對於設計的想像。

展覽日期：2021／12／18～2022／2／27

展覽地點：嘉義市立美術館(600嘉義市西區廣寧街101號)