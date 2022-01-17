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【更新】北韓今年四度發試射 已落在日本外海

平壤本月5日、11日各發射1枚聲稱的「極音速導彈」，14日則自鐵路列車上發射2枚「伊斯坎德爾」（KN-23）短程彈道導彈。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/17 10:30
北韓2022年試射動作頻頻，今（17）日上午再度試射疑為彈道飛彈的飛行物。圖為北韓14所發射之短程彈道導彈。（圖／美聯社）

北韓2022年試射動作頻頻，今（17）日上午再度試射疑為彈道飛彈的飛行物。圖為北韓14所發射之短程彈道導彈。（圖／美聯社）

更新時間：2022-01-17 10:30

發布時間：2022-01-17 10:19

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）北韓今（17）日第四次試射疑為彈道導彈之兩枚飛行物，韓方指平壤朝東海海域發射，日媒指出飛彈或已於台北時間9點20分，落在日本專屬經濟區（EEZ）外海域。

路透社》報導，日本海上保安廳今日表示，北韓發射的可能是彈道飛彈，韓國軍方則表示疑似有兩枚短程彈道導彈，自平壤的機場向東部海域發射，目前暫無確切細節。這是北韓今年第四度試射，平壤兩週內動作不斷，引發國際譴責與美國制裁，日本內閣官房長官松野博一指責北韓行徑威脅區域的和平與安全。

韓聯社報導，平壤本月5日、11日各發射1枚聲稱的「極音速導彈」（hypersonic missile），而14日則自鐵路列車上發射2枚「伊斯坎德爾」（KN-23）短程彈道導彈（SRBMs），本日則是一個月內第4度以武力示威。

《路透》與《韓聯社》皆指出，美國總統拜登（Joe Biden）在平壤首次宣稱成功發射極音速導彈的次日、便首度進行制裁，在12日又再度採取新的制裁措施，並呼籲聯合國安理會將參與射彈工作的個人及機構列為制裁對象，已知有6位人員被列入黑名單。

同時，美國政府也反覆呼籲平壤當局進行對話，敦促北韓回到談判桌上，並交出核武以及彈道導彈。

北韓則表示，主權國家擁有自衛權，試射是「加強國防力量建設」，並指責美國施加新的制裁措施使緊張局面升級。而平壤14日於發射短程導彈前亦聲明，儘管華盛頓談論外交與對話，但實際作為仍致力於「孤立與扼殺」北韓。

共同社》引述日本政府相關人士指出，本次發射之飛行物可能已在台北時間9點20分，落在日本專屬經濟區外海域。
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