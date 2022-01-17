〈財經主筆室〉扼腕！台積電大漲市值躍升全球第8 十多萬股東卻提早下車

台積電（2330）法說會利多讓股價在上周末站上672元，短期內可望突破679元歷史天價，股價大漲也讓市值來到7,294億美元，一舉超過美企波克夏、NVIDIA，在全球上市企業市值排名上衝至第8名。股價大漲讓86萬餘名股東賺好賺滿，但也讓高達13萬餘名提早下車的投資人，看著台積電股價一路上漲不回頭，只能扼腕不已。

台積電這波從12月21日每股597元開始起漲，股價一路看回不回，上周四（13日）法說會舉辦後，周五在外資大買超4萬2,594張助攻下，更是將股價一路推升至672元作收，短短不到一個月的時間，股價上漲差價達75元，漲幅更高達12.56%。

集保公司統計，截至上周五，台積電最新的股東人數為86萬7,532人，3周前的股東人數還有93萬6,622人，也就是台積電從每股597元起漲後，股價突破600元後，只要逢高就有股東獲利了結下車。短短3周時間，下車投資人多達6萬9,090人，若是以去年3月26日突破百萬股東來計算，提早下車投資人數更是高達13萬餘人。

據統計，最近3周提早下車投資人，95%比例都是以散戶投資人為主，其中，以零股股東減少最多，高達3萬5,098人人，持股1至5張投資人也減少3萬人，意即散戶投資最易受到驚嚇，很容易被市場充斥的各種流言影響判斷，只要市場有任何風吹草動，就看得到散戶搶進殺出。

例如，台積電上周法說會前，雖然大部份法人都預估2021年第4季營收有望再創新高，但還有外資示警，表示晶片短缺潮近尾聲，半導體產業2022年將面臨庫存修正？市場傳出外資的這個示警，一般散戶投資人不受驚嚇才怪！

但台積電總裁魏哲家在法說會表示，預期今年整體半導體產業（不含記憶體）將成長9%，晶圓代工業增幅約近二成。台積電受惠手機、高速運算、物聯網及車用等各平台需求強勁，離年營收新台幣2兆元更近一步，未來幾年美元營收成長率維持先前15%至20%目標不變，立刻打臉外資所謂面臨庫存修正說法。

證交所董事長許璋瑤日前在歲末新春記者會中表示，台灣上市櫃公司到去（2021）年底止，總市值達62.1兆元（含上櫃5.8兆元），折合2.2兆美元，首度超越韓國。根據韓聯社，截至1月8日，韓股上市公司總市值為2170.53兆韓元（約60.3兆台幣），創下南韓股市歷史新高。

南韓與台灣最大的不同，在於其經濟主要是靠企業集團支撐，三星、SK、LG、現代汽車等4大財團的市值，就占韓國整體市場總和61%。三星、SK、LG和現代汽車所占韓股市值比重分別為37.4%、9.2%、7.6%、6.8%，其中又以三星集團的市值總額811.16兆韓元（約22.5兆台幣）最高。

台積電目前最新的市值為17.43兆台幣（約7,294億美元），占台股的權值比重為30.87%，但第2名的聯發科市值僅1.7兆台幣，占台股的權值也僅3.02%，而台積電的市值不僅將三星電子（4,387億美元）遠遠拋在後頭，一家公司就幾乎要直逼整個三星集團的市值，所以，台積電不僅是台灣的「護國神山」，更是台灣最大的經濟靠山。

過去很多人會問600元的台積電還能買嗎？上周股價已來到每股672元了。投資人現在要問的是，台積電如今還能買嗎？有市場人士解析，只要突破679元歷史高點後，或許日前（5日）出現的一筆721元漲停價買進22張鉅額交易大單，不管究竟是有意或無意出現的成交，721元價位可能成為波段新高的目標價。