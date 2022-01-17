台灣、新加坡、法國、葡萄牙合資《明天比昨天長久》開拍！戴立忍領銜探討亞洲緊繃親子關係

台灣、新加坡、法國、葡萄牙四國合資合製的《明天比昨天長久》已在高雄開鏡（圖片由飛望影像提供） 台灣、新加坡、法國、葡萄牙四國合資合製的《明天比昨天長久》已在高雄開鏡（圖片由飛望影像提供）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣、新加坡、法國、 葡萄牙四國合資的《明天比昨天長久》由新加坡新銳導演姚志衞執導，由戴立忍及陳嘉良領銜主演，探討華人社會中緊繃的親子議題，再度於高雄開鏡。

由文化內容策進院（文策院）投資，四國共製的《明天比昨天長久》16日在高雄開鏡，由新加坡新銳導演姚志衞執導， 台灣演員戴立忍及歷經兩年試鏡選出的素人演員陳嘉良（ Edward Tan）主演，去年底完成在新加坡拍攝的戲分後， 劇組成員便飛抵台灣隔離，今日終於得以繼續拍攝作業。

文策院院長李明哲表示， 台灣在這兩年全球新冠肺炎疫情肆虐下，受到的衝擊相對較小， 提升了國際合製案與台灣合作的意願，加上文策院推出的「 國際合作投資專案計畫」，期待能因此更加催生更多國際合作案， 為台灣影視產業挹注更多機會。

導演姚志衞表示，自己多年前參加金馬電影學院後， 就與台灣結下不解之緣，在籌備電影時也希望能有機會來台灣取景。 對於這次能在台灣完成他的首部長片，可說是圓了自己的夢想。

《明天比昨天長久》由曾以《幻土》 獲金馬獎肯定的新加坡亞綱電影公司與台灣飛望影像合作， 描述一段從台灣移民至新加坡的單親爸爸與兒子之間的故事， 藉由都市中親子間劍拔弩張的緊繃關係， 帶出華人社會中的共通處境。本片呈現現代社會在高度發展下， 在狹窄緊密的環境下無可避免的衝突， 相信是全球華人社會皆可有所共鳴的題材， 加上曾經獲得金馬獎的製作團隊加持， 讓文策院看中此企劃案並予以投資。

導演姚志衞曾於 2010 年來台參加金馬電影學院，並與《青田街一號》 導演李中以及知名攝影師劉又年完成短片作品， 讓他與台灣結下不解之緣；之後他曾二度來台拍攝短片， 同樣留下美好印象，「我一直希望有機會能回台拍片， 台灣在拍攝上給我非常多的支持。」他指出台灣的拍片資源豐富， 給他非常大的創造力和合作可能性，他並表示， 文策院的資金更是讓拍攝能順利成行的關鍵。

提到與戴立忍以及陳嘉良兩位男主角的合作，姚志衞表示， 戴立忍是他一直很想合作的演員，在提出合作邀請後， 戴看完劇本就答應參與演出，讓他心懷感激，「Leon（戴立忍） 在拍攝現場和工作人員的相處相當融洽， 而且每次在鏡頭裡看到他的表演、都會覺得大快人心，慶幸自己『 能夠當導演真是太好了』。」

在劇中飾演戴立忍兒子的新加坡演員陳嘉良， 則是經過長達兩年試鏡才找到的人選，「我們前後找了將近 250 個男生，看到 Edward 出現的時候才讓我感受到，眼前的演員和角色是能相互連結的。」 導演形容兩人在排練的過程中相當有默契，「 而戴立忍同時作為一位演員和導演，他毫無保留地對 Edward 傳授自己的經驗，他們的互動感覺就像一家人，讓我看了很感動。」

該片去年底已結束在新加坡的拍攝，接下來將在高雄、 桃園等地完成後續拍攝，預計在農曆過年前殺青，今年年底上映。