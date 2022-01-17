台灣、新加坡、法國、葡萄牙合資《明天比昨天長久》開拍！戴立忍領銜探討亞洲緊繃親子關係

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣、新加坡、法國、葡萄牙四國合資的《明天比昨天長久》由新加坡新銳導演姚志衞執導，由戴立忍及陳嘉良領銜主演，探討華人社會中緊繃的親子議題，再度於高雄開鏡。
由文化內容策進院（文策院）投資，四國共製的《明天比昨天長久》16日在高雄開鏡，由新加坡新銳導演姚志衞執導，台灣演員戴立忍及歷經兩年試鏡選出的素人演員陳嘉良（Edward Tan）主演，去年底完成在新加坡拍攝的戲分後，劇組成員便飛抵台灣隔離，今日終於得以繼續拍攝作業。
文策院院長李明哲表示，台灣在這兩年全球新冠肺炎疫情肆虐下，受到的衝擊相對較小，提升了國際合製案與台灣合作的意願，加上文策院推出的「國際合作投資專案計畫」，期待能因此更加催生更多國際合作案，為台灣影視產業挹注更多機會。
導演姚志衞表示，自己多年前參加金馬電影學院後，就與台灣結下不解之緣，在籌備電影時也希望能有機會來台灣取景。對於這次能在台灣完成他的首部長片，可說是圓了自己的夢想。
《明天比昨天長久》由曾以《幻土》獲金馬獎肯定的新加坡亞綱電影公司與台灣飛望影像合作，描述一段從台灣移民至新加坡的單親爸爸與兒子之間的故事，藉由都市中親子間劍拔弩張的緊繃關係，帶出華人社會中的共通處境。本片呈現現代社會在高度發展下，在狹窄緊密的環境下無可避免的衝突，相信是全球華人社會皆可有所共鳴的題材，加上曾經獲得金馬獎的製作團隊加持，讓文策院看中此企劃案並予以投資。
導演姚志衞曾於 2010 年來台參加金馬電影學院，並與《青田街一號》導演李中以及知名攝影師劉又年完成短片作品，讓他與台灣結下不解之緣；之後他曾二度來台拍攝短片，同樣留下美好印象，「我一直希望有機會能回台拍片，台灣在拍攝上給我非常多的支持。」他指出台灣的拍片資源豐富，給他非常大的創造力和合作可能性，他並表示，文策院的資金更是讓拍攝能順利成行的關鍵。
提到與戴立忍以及陳嘉良兩位男主角的合作，姚志衞表示，戴立忍是他一直很想合作的演員，在提出合作邀請後，戴看完劇本就答應參與演出，讓他心懷感激，「Leon（戴立忍）在拍攝現場和工作人員的相處相當融洽，而且每次在鏡頭裡看到他的表演、都會覺得大快人心，慶幸自己『能夠當導演真是太好了』。」
在劇中飾演戴立忍兒子的新加坡演員陳嘉良，則是經過長達兩年試鏡才找到的人選，「我們前後找了將近 250 個男生，看到 Edward 出現的時候才讓我感受到，眼前的演員和角色是能相互連結的。」導演形容兩人在排練的過程中相當有默契，「而戴立忍同時作為一位演員和導演，他毫無保留地對 Edward 傳授自己的經驗，他們的互動感覺就像一家人，讓我看了很感動。」
該片去年底已結束在新加坡的拍攝，接下來將在高雄、桃園等地完成後續拍攝，預計在農曆過年前殺青，今年年底上映。