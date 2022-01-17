爭議聲中過關 法國「疫苗通行證」入法 不打疫苗不得去餐廳、搭火車

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在爭議與抗議聲中，法國17日通過了疫苗通行證法，未完整接種的民眾，將被大部分公共場所拒於門外。

綜合美聯社與路透報導，法國國會以215比58票通過此法，不打疫苗者，未來若想赴餐廳用餐、去戲院看電影、去博物館看展、至球場看球賽、搭火車、搭國內班機、前往各大景點，都會吃閉門羹。

在此之前，這些場所雖也要求出示新冠肺炎COVID-19疫苗接種證明，但未接種者只要持近日採檢陰性證明或曾染疫痊癒，都會放行。新法上路後，除了少數痊癒者例外，其他所有16歲以上民眾，皆須遵行。除了會加強驗證身分，膽敢持假通行證者，也會面臨更高罰則。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）盼此舉有助在不封城的情況下，降低醫院負荷。他本月稍早甚至曾放話，就是要「惹惱」不打疫苗者，對其生活造成不便，迫其乖乖接種。

目前法國成年人已有逾91%完整接種，因此部分人士批評，此一硬性規定不會帶來多大助益。衛生部15日數據則顯示，全國已有近78%人口完整接種。

法國周末出現不少街頭抗議，左右翼議員也不乏反對此法的聲浪，新法可能也會再次衝擊經濟。馬克宏將於4月10日總統大選尋求連任，值此時機強行通過如此爭議法案，恐怕會對其勝選希望投下變數。

目前法國加護病房76%的病床都已被新冠肺炎患者佔滿，多數未接種疫苗，每天病歿人數約二百人。一如許多國家，法國也正遭遇Omicron變異株強襲，過去一周來，每十萬人就有2千8百人染疫。

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