Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【1/16深夜又有新案例】北市士林國立科教館、兒童新樂園休館　天母家樂福17日停業　

台北市政府衛生局16日晚間證實，天母家樂褔因有桃機防疫人員案17928足跡停業清消，台灣科學教育館、兒童新樂園則有外縣市確診者足跡，目前尚未有案號。詳情待明天公布。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/16 23:31
圖/<a href="https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x3442aeb8cbc067e3%3A0xf4ede97e74e06013!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOMSNzJtzK_fvkgwjL3eLGzjOM_Y4HMuE5RuzfH%3Dw266-h160-k-no!5z5Y-w54Gj56eR5a245pWZ6IKy6aSoIC0gR29vZ2xlIOaQnOWwiw!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOMSNzJtzK_fvkgwjL3eLGzjOM_Y4HMuE5RuzfH&hl=zh-TW&sa=X&ved=2ahUKEwiVlZXiyLb1AhWYxYsBHakbBnwQoip6BAgrEAM" target="_blank">國立台灣科學教育館</a>

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）包括國立科教館、天母家樂福今晚宣布因出現疫情確診足進行清消。北市衛生局表示，天母家樂福為案17928足跡，詳情明天公布；科教館則是非北市新案足跡，相關訊息待中央公布。

中時新聞網報導, 台北市衛生局證實，天母家樂褔因有桃機防疫人員案17928足跡停業清消，台灣科學教育館、兒童新樂園則有外縣市確診者足跡，目前尚未有案號。

中央社指出, 北市府衛生局表示，相關訊息須待明天(17日）中央公布。

對於有網友在網路提及位於天母德行西路上的「家樂福」貼出公告有確診者足跡，全面消毒中，18日上午8時恢復營業。家樂福證實，接獲衛生單位通知有確診者足跡，今晚天母店提前閉店消毒，關閉清消後，17日天母家樂福將停止營業一天，18日恢復正常營業。

位於北市士林區士商路的國立台灣科學教育館，晚間官網公告，接獲北市衛生局通知，有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者13日參觀7樓。明天(17日）將進行全面清消，7樓特展暫停開放3天，預計週四（1月20日）恢復營運

科教館說明，完全配合疫情指揮中心和北市衛生局指示，科教館部分員工、特展工作人員及同時段參訪民眾等則依接獲匡列通知、配合篩檢。

依衛生局先前公布資訊，北市今天新增1例本土、7例境外移入病例，本土案17928為40多歲女性，在桃園機場擔任入境採檢收件相關工作，目前無症狀，已收治醫院隔離，職場匡列16位密切接觸者，採檢結果均為陰性，北市接觸者及相關足跡正進行疫調中。
士林
天母
確診者
足跡
台灣科學教育館
家樂福
兒童新樂園

相關新聞

台北表演藝術中心3月試營運　15組團隊演出票券全面6折
台北表演藝術中心3月試營運　15組團隊演出票券全面6折
2022/01/11 17:13
台灣桃園機場群聚延燒！四名確診清潔人員足跡公布　12場所民眾若曾前往請於18日前自我健康監測
台灣桃園機場群聚延燒！四名確診清潔人員足跡公布　12場所民眾若曾前往請於18日前自我健康監測
2022/01/05 16:52
台灣中研院確診者住汐止　新北市加開篩檢站　侯友宜公布足跡、耶誕城、跨年停辦標準
台灣中研院確診者住汐止　新北市加開篩檢站　侯友宜公布足跡、耶誕城、跨年停辦標準
2021/12/10 11:08
【快訊】南港研究室人員染疫 複驗中若確診將列本土個案
【快訊】南港研究室人員染疫 複驗中若確診將列本土個案
2021/12/09 20:04
12/9新北板橋、樹林設機動接種站　送電影票、便當催打氣
12/9新北板橋、樹林設機動接種站　送電影票、便當催打氣
2021/12/09 11:22