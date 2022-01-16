台灣王品集團新品牌「嚮辣和牛麻辣鍋」首結合調酒鍋物　開幕活動北海道生食級干貝吃到飽

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)王品集團第七個鍋物品牌「嚮辣 和牛麻辣鍋」首次結合鍋物與調酒，即日起至一月底點「海陸頂級嚮」套餐就可以享用北海道生食級干貝吃到飽。

王品集團從2018年以「青花驕」打入麻辣鍋市場，近日推出全新鍋物品牌-主打餐酒館風格的「嚮辣 和牛麻辣鍋」，提供 6種和牛玩味吃法、頂級海鮮吃到飽、時尚調酒、超過100種自助吧，滿足嗜辣族味覺與視覺雙飽足體驗。

「嚮辣」事業處總監許雅淑表示，台灣人愛吃鍋、尤其是麻辣火鍋，根據市調推估，中高價麻辣鍋吃到飽市場，每年可望有近40億元的市場份額。「嚮辣」首家門店在台北市松江、南京路口的四平商圈，客群鎖定20-35歲、追求精緻美味兼具優雅氛圍的年輕客群，主打單人1,000元以內，就能無限享用多種美澳和牛、頂級海鮮，超過100種自助吧，包括甜點法式布蕾、日式生乳燒，以及哈根達斯、COLD STONE等16款冰淇淋、「全球獨家」太古氮氣雪梨茶，也推出適合搭配麻辣鍋的5款吸睛調酒。

許雅淑強調，「嚮辣核心的價值『心之所嚮，想辣就辣』，努力滿足消費者吃麻辣鍋的所有嚮往，讓消費者可以感受無所限制的暢辣暢吃暢飲暢聊體驗。」「嚮辣」不僅食材不馬虎，價格也令人驚呼，從最貴的「海陸頂級嚮」只要898/人，就能享用6種和牛、還有伊比利豬、天使紅蝦、草蝦等，再贈調酒1杯。

許雅淑說，注重CP值的小資族可以選擇「和牛無限嚮」798/人，同樣能享用6種和牛，以及特選鮮蝦等5種海鮮；不執著和牛的肉控可選擇「就是嚮涮肉」698/人就能享用安格斯黑毛霜降牛、鮮魷等，超親民價位，絕對是春酒尾牙聚餐的好選擇。

愛喝湯的老饕們別錯過嚮辣5種特色湯頭：粵式胡椒豬肚雞湯，蒜香老母雞湯、養顏番茄湯、蕈菇蔬菜湯，其中人氣湯頭嚮辣有骨氣麻辣湯：主廚師法正宗四川麻辣工法，採用20多種四川進口上等辛香料、滿天星辣椒、雞心辣椒、朝天椒、二荊條辣椒與牛油、豚大骨、經繁複工序以慢火4小時炒製，熬製而成的濃郁滋味，是嗜辣者最愛的川派麻辣火鍋，鍋底Q彈鴨血、豆腐、麻辣國產豚大骨無限續點，最讓人驚喜的是調整辣度的「嚮辣球」以吸睛珠寶盒盛裝上桌，精緻度破表。

「嚮辣」網美級豪華三層頂級和牛海陸鐵塔，提供獨家「嚮辣風味和牛」多口味吃法，讓和牛火鍋吃到飽不同風味新選擇。第一層：3種嚮辣風味和牛-正宗川味香蔥、孜然、麻辣風味和牛；第二層：3種部位鮮切和牛-嚴選熟成極上和牛、頂級和牛霜降、頂級和牛雪花；第三層：頂級海陸-集結多種不同的海鮮，吃得到天使紅蝦、特級草蝦，絕對是海鮮控們的首選推薦！

「嚮辣」特別邀請知名調酒師Nick Huang聯名設計獨家生日調酒「嚮辣黑森林」，Nick Huang曾在米其林二星「侯布雄法式餐廳」擔任調酒師，也是台北知名酒吧「菱玖洋服」主理人，量身訂製的特調酒，搭配麻辣鍋，預計2月起提供消費者生日聚餐的美好體驗。

【門店活動與優惠】

1、歡慶開幕1/10-1/30點「海陸頂級嚮」套餐，並完成FB/IG打卡上傳，或進行Google商家進行星級點評，享北海道生食級干貝吃到飽(價值$199/人)

2、嚮辣LINE官方帳號開站慶

活動期間：即日起至1/26

優惠內容：揪好友加入嚮辣和牛麻辣鍋LINE官方帳號，抽海陸頂級嚮套餐全桌免費券(每週1名，優惠限4人使用，價值3952元)，以及LINE POINTS點數10點(每周100名)，活動詳情請見嚮辣FB粉絲團與嚮辣LINE官方帳號。

3、嚮辣無限之夜--嚮辣尾牙趴

活動時間：1/28 19:00-21:00

活動內容：網路報名成功者即可參加全場活動，享「海陸頂級嚮套餐全場5折優惠」、「店內酒品無限暢飲」，當天派對還將送出88張「和牛無限嚮套餐券」，及享用台北知名酒吧「菱玖洋服」店主Nick Huang特調酒款(每人乙杯)。

活動報名與詳情請見嚮辣FB官方粉絲團https://www.facebook.com/XIANGLA.TW。



嚮辣



「嚮辣」122席座位，裝修主打中西fusion餐酒夜店時尚風格，以復古時髦的嚮辣紅為主色調，讓消費者能沉浸在麻辣鍋的氛圍。



嚮辣吸睛調酒

以上圖片由嚮辣提供