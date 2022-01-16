關島台灣辦事處擴大推廣旅遊經貿影響力　台北與關島2023年締結姊妹市50周年

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)關島台灣辦事處 (Guam Taiwan Office，GTO) 於感謝午宴宣布，期望今年持續擴大在台灣對旅遊、經貿相關推廣活動以及政府關係的影響力。
慶祝虎年到來之際，關島台灣辦事處於14日在台北寒舍艾美酒店舉辦「福虎賀歲媒體感謝午宴」，共計60多位嘉賓出席盛會，包括台美政府單位代表、媒體、工商協會團體代表以及三家主要國籍航空公司。
關島觀光局 (Guam Visitors Bureau，GVB) 聲明並期望持續擴大在台灣對旅遊、經貿相關推廣活動以及政府關係的影響力，並在此次活動中介紹關島為復甦觀光旅遊所採取的相關措施、關島在台灣旅遊市場的領先地位里程回顧，以及2022年的年度新計畫、合作夥伴新訊等。2022年 GTO 也積極推出MICE獎勵旅遊計畫和運動冒險團體旅遊獎助計畫。
前關島總督、現任關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示：「感謝台灣業界和媒體夥伴們的全力支持。台灣是關島最重要的國際觀光旅遊市場之一，相信我們今年將共同進步、茁壯成長。期待在2023年台北與關島締結姊妹市50周年期滿之際，樹立更多嶄新的里程碑。」
本次午宴有許多旅遊和媒體業重量級嘉賓出席，更加彰顯此活動的重要性。共計10位來自各界的主要合作夥伴致詞表達對關島的信心與支持，包括了美國在台協會 (American Institute in Taiwan)、中華民國外交部、桃園市政府、台北市旅行商業同業公會、台灣觀光協會、旅行商業同業公會全國聯合會、台北市進出口商業同業公會，以及中華航空、長榮航空和星宇航空。
關島台灣辦事處處長嚴樹芬表示：「今天的活動是自去年12月15日『臺灣-關島經濟高峰會』後，關島在台所舉辦的首場大型活動，我們很榮幸關島與桃園締結為姊妹市。在GVB對台灣市場的大力支持下，關島台灣辦事處將更深入連結關島和台灣。」
關島「Air V&V （Air Visit and Vacation）計畫」去年舉行，台灣有超過2,300名旅客參加 ；關島亦持續在社群平台上吸引高達83,623位台灣粉絲，也將在「2022台北燈節」代表關島的美麗彩燈；另外，也將參與不同商務和經貿相關活動，例如參與由美國各州辦事處 (American State Offices Association，ASOA) 舉辦的投資貿易說明會、生技研討會、台北國際食品展覽會和亞洲生技大展等。