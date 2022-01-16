關島台灣辦事處擴大推廣旅遊經貿影響力　台北與關島2023年締結姊妹市50周年

活動出席貴賓大合影，左起：星宇航空客運營業部客運處經理陳建州、中華航空台北分公司營業行銷推廣部副理林智義、台北市旅行商業同業公會理事長吳志... 活動出席貴賓大合影，左起：星宇航空客運營業部客運處經理陳建州、中華航空台北分公司營業行銷推廣部副理林智義、台北市旅行商業同業公會理事長吳志健、桃園市政府秘書處處長顏子傑、外交部北美司司長徐佑典、關島台灣辦事處處長、美國在臺協會商務組副組長葛梁安、台灣觀光協會秘書長羅瓊雅、長榮航空客運營業本部經理卓秋君、旅行商業同業公會全國聯合會秘書長楊靜儀、台北市進出口商業同業公會處長方芬美、關島台灣辦事處資深顧問嚴德芬。(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)關島台灣辦事處 (Guam Taiwan Office，GTO) 於感謝午宴宣布，期望今年持續擴大在台灣對旅遊、 經貿相關推廣活動以及政府關係的影響力。

慶祝虎年到來之際，關島台灣辦事處於14日在台北寒舍艾美酒店舉辦「福虎賀歲媒體感謝午宴」，共計6 0多位嘉賓出席盛會，包括台美政府單位代表、媒體、 工商協會團體代表以及三家主要國籍航空公司。

關島觀光局 (Guam Visitors Bureau，GVB) 聲明並期望持續擴大在台灣對旅遊、 經貿相關推廣活動以及政府關係的影響力， 並在此次活動中介紹關島為復甦觀光旅遊所採取的相關措施、 關島在台灣旅遊市場的領先地位里程回顧，以及2022年的年度新 計畫、合作夥伴新訊等。2022年 GTO 也積極推出MICE獎勵旅遊計畫和運動冒險團體旅遊獎助計畫。

前關島總督、現任關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示：「感謝台灣業界和媒體夥伴們的全力支持 。台灣是關島最重要的國際觀光旅遊市場之一， 相信我們今年將共同進步、茁壯成長。期待在2023年台北與關島 締結姊妹市50周年期滿之際，樹立更多嶄新的里程碑。」

本次午宴有許多旅遊和媒體業重量級嘉賓出席， 更加彰顯此活動的重要性。共計10位來自各界的主要合作夥伴致詞 表達對關島的信心與支持，包括了美國在台協會 (American Institute in Taiwan)、中華民國外交部、桃園市政府、 台北市旅行商業同業公會、台灣觀光協會、 旅行商業同業公會全國聯合會、台北市進出口商業同業公會， 以及中華航空、長榮航空和星宇航空。

關島台灣辦事處處長嚴樹芬表示：「今天的活動是自去年12月15 日『臺灣-關島經濟高峰會』後，關島在台所舉辦的首場大型活動， 我們很榮幸關島與桃園締結為姊妹市。在GVB對台灣市場的大力支 持下，關島台灣辦事處將更深入連結關島和台灣。」

關島「Air V&V （Air Visit and Vacation）計畫」去年舉行，台灣有超過2,300名旅客參加 ；關島亦持續在社群平台上吸引高達83,623位台灣粉絲，也將在「 2022台北燈節」代表關島的美麗彩燈；另外，也將參與不同商務和經貿相關活動，例如參與由美國各州辦事處 (American State Offices Association，ASOA) 舉辦的投資貿易說明會、生技研討會、 台北國際食品展覽會和亞洲生技大展等。