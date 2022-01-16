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花東縱谷油菜花海來了！還有鳳林溪畔粉紫色波斯菊 打造浪漫花東遊

花蓮的吉安鄉開始一直到台東池山、關山都可以看到大片油菜花田，花季期間還可以愜意地逛「鳳林蝸牛遊市集」或「2626市集」。

By 娛樂組, 台灣英文新聞
2022/01/16 15:45
綿延數百公里的花東縱谷，一到休耕時節，農民便會栽種油菜花或波斯菊當作綠肥。（圖/交通部觀光局）

綿延數百公里的花東縱谷，一到休耕時節，農民便會栽種油菜花或波斯菊當作綠肥。（圖/交通部觀光局）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）每年1月中旬盛開的花東縱谷油菜花海終於來了！這段期間只要行經花東縱谷，就能看到大片黃澄澄花海，鳳林鎮還有5公頃粉紫色波斯菊沿著鳳林溪蜿蜒盛開，形成繽紛浪漫風景。

花東縱谷一年四季都有不同的樣貌，1到3月這段期間，綿延數百公里的花東縱谷到了休耕時節，農民便會栽種油菜花、向日葵、百日草等當作綠肥，不只是為農村帶來旅遊人潮，更能引來蜂、蝶為花東縱谷景色添春意，並增加農田地力提供冬季蜜源。

最近從花蓮的吉安鄉開始一直到台東池山、關山都可以看到大片油菜花田，開車經過的民眾不妨仔細欣賞這片絢麗的大地拼布，或是從省道台九線221公里往東轉進農園路之後，沿著鳳林溪前進，在平園橋至林田橋之間的河段，可看到面積約4至5公頃、堪稱全國唯一在河川浮覆地栽植的波斯菊花海。

鳳林鎮被譽為「國際慢城」，花季期間還可以愜意地逛「鳳林蝸牛遊市集」，挑選各式各樣的雜貨、手工藝品與在地小農生產的食材，並品嘗以在地食材製作的美味小點。另外還有「2626市集」，只在雙週的週六下午2點到晚上6點於綠色武陵隧道擺攤，販售各種農特產、小點或文創手作品。

花東縱谷油菜花海來了！還有鳳林溪畔粉紫色波斯菊 打造浪漫花東遊

花東縱谷油菜花海來了！還有鳳林溪畔粉紫色波斯菊 打造浪漫花東遊

鳳林溪畔波斯菊花海景觀位置。(圖/花蓮縣鳳林鎮公所)

花東縱谷油菜花海來了！還有鳳林溪畔粉紫色波斯菊 打造浪漫花東遊

花蓮縣鳳林鎮公所、鳳榮地區農會與第九河川局共同打造鳳林溪畔波斯菊花海景觀。(圖/中央社)
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花東縱谷
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波斯菊

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