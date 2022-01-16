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台灣第20期預約第3劑採分流進行　1/18起開放18歲以上民眾預約

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/16 15:31
第20期預約日期從1月18日起採分流方式進行。（指揮中心提供）

第20期預約日期從1月18日起採分流方式進行。（指揮中心提供）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 第20期公費疫苗平台將開放18歲以上，且已完整接種兩劑新冠肺炎疫苗滿12週的民眾預約追加劑，將於1月24日起施打。

中央流行疫情指揮中心今( 16 )日表示，因應國內本土疫情升溫，目前提供民眾於各地方政府衛生局安排或指定的合約醫療院所，預約接種或隨到隨打接種站進行接種。

指揮中心將於1月18日上午10時起，開放第20期公費疫苗預約平台進行追加劑預約，符合資格對象為已完整接種兩劑新冠肺炎疫苗滿12週且18歲以上的民眾，將於1月24日至1月30日施打。

指揮中心說明預約分流時程，將優先開放65歲以上：1月18日上午10時至1月22日中午12時；(二)50歲-64歲：1月18日中午12時至1月22日中午12時；(三)18歲-49歲：1月18日下午2時至1月22日中午12時。

指揮中心提醒，民眾可於預約時段至預約平台進行預約資格查詢，不再另發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約，亦可持「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(小黃卡)逕至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。

指揮中心說明，BNT、Moderna都屬mRNA疫苗，兩者保護效果相當，請符合預約資格且有意願接種但尚未完成預約者，如欲選擇的疫苗接種點額滿，可選擇另一種疫苗接種，以儘速獲得追加保護。

指揮中心表示，預約平台第20期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，若有第一劑或第二劑疫苗接種需求之民眾，請持COVID-19疫苗接種紀錄卡(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。至1月31日止，可由地方政府衛生局提供200元(含)以下衛教品，以提升接種意願。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(小黃卡)及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。
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