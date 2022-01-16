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台灣1/16新增新冠肺炎本土確診10例　41例境外移入，無死亡個案

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/16 14:16
台灣今(16)日新增新冠肺炎本土確診10例，41例境外移入。（圖擷取自直播記者會）

台灣今(16)日新增新冠肺炎本土確診10例，41例境外移入。（圖擷取自直播記者會）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今(16)日新增新冠肺炎本土確診10例，41例境外移入，其中包含落地檢測18例及居家隔離採檢23例，無死亡個案。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、6例女性、2例調查中，年齡介於10多歲至50多歲；詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、16例女性，年齡介於10歲至80多歲，分別自美國(14例)、墨西哥、印度、菲律賓、澳大利亞、越南及柬埔寨(各2例)、丹麥、法國、加拿大、印尼、英國(各1例)移入；另10例調查中。入境日介於去(2021)年12月22日至今(2022)年1月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,257,161例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,236,654例排除)，其中17,820例確診，分別為3,074例境外移入，14,692例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案17765)，累計115例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

更新時間 : 2022-01-16 14:40 GMT+08:00

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