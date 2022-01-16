東加火山島爆發 釀日本5船翻覆、上百名考生受海嘯警報影響

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）昨（15日）太平洋島國東加的海底火山爆發，在日本觸動海嘯警報和撤離令，並在幾個南太平洋島嶼引發巨浪。在日本港邊可看到船隻翻覆的情形，另有195位考生的「大學入學共同測驗」被取消。

不只是東加鄰國斐濟發布了海嘯警報，日本也發布了5年來首度實施的海嘯警報。日本氣象廳官員敦促人們在海嘯警報解除前後都不要靠近大海，受到海嘯抵達太平洋沿岸的影響，日本高知縣室戶市佐喜濱港有5艘漁船翻覆，而日本岩手縣一處考場也因警報取消「大學入學共同測驗」，有近200人無法在當天考試。

日本放送協會（NHK）指出，因為海嘯警報發布造成JR及三陸鐵道停駛，岩手縣宮古市一處考場以電話個別通知考生今天考試取消，報考的195人將預計在30日另行考試。

根據 NHK，總務省消防廳表示，受到東加火山大噴發的影響，氣象廳發布海嘯警報、海嘯注意報（海嘯高度1公尺以下），截至上午7時30分（台灣時間6時30分），青森、岩手、宮城、千葉、德島、高知、宮崎、鹿兒島等8縣的55市町村至少共10萬8667戶約22萬9239萬人被指示避難，也就是必須撤離。

此外，日本航空公司（JAL）則表示，位於太平洋沿岸地區的宮城縣仙台機場、鹿兒島縣奄美大島及德之島兩座機場起降的共27班航班取消，行程受影響的旅客約530人。

根據路透社，太平洋海嘯預警中心稱，東加首都的海嘯波達到0.8公尺，美屬薩摩亞（Amerika Sāmoa）首都則出現了0.6公尺的海浪。

Fiji One 的電視記者 Jese Tuisinu 在 Twitter 上發布了一段影片，片中可看到大浪一度沖上岸，人們試圖開車逃跑。 他說火山爆發後東加部分地區已成一片漆黑，而人們正趕往安全地帶。