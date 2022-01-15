桃園機場何時算安全？陳時中：監測至1/22

桃園國際機場公司2022年1月4日上午由陸軍三三化學兵群支援，進行深度清消。 桃園國際機場公司2022年1月4日上午由陸軍三三化學兵群支援，進行深度清消。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 綜合報導）桃園機場COVID-19群聚案持續擴大至社區，指揮中心陳時中今（15）日表示，將觀測到1月22日，若桃機人員都沒再出現陽性個案，代表機場可鬆一口氣。

截至15日，桃機衍生的疫情已有72人確診，涵蓋清潔人員、防疫計程車司機、居服員、銀行餐廳工作人員等。

陳時中表示，桃機前進指揮所13日再針對高風險單位進行PCR採檢，1,938人悉數陰性。14日展開桃機一般人員採檢，6,347人中，6,199人均陰性，148人尚待採檢。

多次的循環快篩與PCR採檢，都未再發現桃機人員染疫，將於20日與21日再次針對8,000名員工PCR。若監測至22日，都無陽性案例，桃機就算恢復安全。

另一方面，14日共執行9個長程航班落地採檢，694人中，陽性47人，陽性率6.77%。截至15日上午，4航班採檢196人，陽性8人，陽性率4.08%。

至於網路盛傳若在國外染疫，可持假的陰性PCR證明入境台灣，直接送醫治療，並利用現行防疫規範，免隔離、不花錢，省下防疫旅館費用，陳時中嚴詞表示，此舉除了涉偽造文書，還可能造成他人染疫，可依傳染病防治法，處三年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，對相關違法情事絕對嚴懲不貸。