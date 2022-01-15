疫情加劇中美對抗 英國學者：美國恐尚未為台海衝突作好準備

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北採訪報導）《時代》雜誌百大影響人物、英國歷史學者弗格森今（15）日於台北政經學院基金會（TSEF）講座中表示，疫情深化中美對峙，台灣成二次冷戰焦點，若台海生變美國恐未做好準備。

台北政經學院基金會（TSEF）今（15）日邀請弗格森（Niall Ferguson）以《末日？大流行病對經濟、社會、政治與地緣政治的影響》（Doom? Economic, Social, Political, and Geopolitical Consequences of the Pandemic）為題演說，由知名國際關係學者阿查亞 （Amitav Acharya）擔任與會人，中央研究院院士吳玉山為主持人。

該講座為台北政經學院基金會本年度第一場活動，TSEF董事長黃煌雄於致詞時特別感謝合作夥伴於人才、資金及制度三方面的協助，使政經學院運作漸趨完善。

台北政經學院基金會（TSEF）董事長黃煌雄。(圖／台灣英文新聞）

史丹佛大學胡佛米爾班克家族資深研究員（Milbank Family Senior Fellow）弗格森表示，災難是無法預測，且災難背後人為疏失（human error）為重要因素。新冠疫情並非史上最為致命的疫情，卻是人類史上首次採取大規模封鎖的嚴厲措施來抵抗疫情，但也為各國帶來重大政經影響。台灣可謂受影響最少的國家，「西方國家應向之學習」。

弗格森也援引「龍王理論」指出，疫情固然如「黑天鵝」無法預測，人為錯誤應負相當責任，但不應歸咎於川普或拜登等領導者的個人疏失，而是中層行政體系一連串失誤、忽視預警所造成的結果。相較於台灣早年經過SARS洗禮所建立的因應機制讓該國在本次疫情中迅速反應、示警，歐美等國則耗費大量精力承受疫情壓力。

弗格森建議歐美政府參考台灣作法，建立系統的反脆弱性（antifragility) 機制。台灣的抗疫行動集結政府與公民參與，他引述行政院政委唐鳳所言，「透過相信人民，公開政府採購、預算及執行成效指標等數據，讓政府更加透明。」

佛格森也著重於疫情對地緣政治的影響，新冠來襲加劇了以美國、中國兩大陣營間的第二次冷戰（Cold War II），主持人吳玉山亦指出，當前美中、美俄競逐升溫，台灣、烏克蘭無可避免成為組強碰撞熱點。

關於台海局勢，弗格森去三月曾於彭博發表「得台灣者得天下」一文，其中指出美國總統拜登（Joe Biden）上任後延續川普對抗中國的強硬態度，並強調與盟友聯手，對台灣深化承諾，看似「堅若磐石」實則「一盤散沙」，恐因誤導致危機。今日弗格森再度重申其觀點，中國不會放棄台灣，美國實際上並未為台海衝突作好準備，若危機來臨，台灣所獲支持恐將低於預期。

中央研究院吳玉山院士。（圖／台灣英文新聞）