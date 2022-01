疫情加劇中美對抗 英國學者：美國恐尚未為台海衝突作好準備

(台灣英文新聞/ 張雅鈞 台北採訪報導)《時代》雜誌百大影響人物、英國歷史學者弗格森今(15)日於台北政經學院基金會(TSEF)講座中表示,疫情深化中美對峙,台灣成二次冷戰焦點,若台海生變美國恐未做好準備。

台北政經學院基金會(TSEF)今(15)日邀請弗格森(Niall Ferguson)以《末日?大流行病對經濟、社會、政治與地緣政治的影響》(Doom? Economic, Social, Political, and Geopolitical Consequences of the Pandemic)為題演說,由知名國際關係學者阿查亞 (Amitav Acharya)擔任與會人,中央研究院院士吳玉山為主持人。

該講座為台北政經學院基金會本年度第一場活動,TSEF董事長黃煌雄於致詞時特別感謝合作夥伴於人才、資金及制度三方面的協助,使政經學院運作漸趨完善。

台北政經學院基金會(TSEF)董事長黃煌雄。(圖/台灣英文新聞)

史丹佛大學胡佛米爾班克家族資深研究員(Milbank Family Senior Fellow)弗格森表示,災難是無法預測,且災難背後人為疏失(human error)為重要因素。新冠疫情並非史上最為致命的疫情,卻是人類史上首次採取大規模封鎖的嚴厲措施來抵抗疫情,但也為各國帶來重大政經影響。台灣可謂受影響最少的國家,「西方國家應向之學習」。

弗格森也援引「龍王理論」指出,疫情固然如「黑天鵝」無法預測,人為錯誤應負相當責任,但不應歸咎於川普或拜登等領導者的個人疏失,而是中層行政體系一連串失誤、忽視預警所造成的結果。相較於台灣早年經過SARS洗禮所建立的因應機制讓該國在本次疫情中迅速反應、示警,歐美等國則耗費大量精力承受疫情壓力。

弗格森建議歐美政府參考台灣作法,建立系統的反脆弱性(antifragility) 機制。台灣的抗疫行動集結政府與公民參與,他引述行政院政委唐鳳所言,「透過相信人民,公開政府採購、預算及執行成效指標等數據,讓政府更加透明。」

佛格森也著重於疫情對地緣政治的影響,新冠來襲加劇了以美國、中國兩大陣營間的第二次冷戰(Cold War II),主持人吳玉山亦指出,當前美中、美俄競逐升溫,台灣、烏克蘭無可避免成為組強碰撞熱點。

關於台海局勢,弗格森去三月曾於彭博發表「得台灣者得天下」一文,其中指出美國總統拜登(Joe Biden)上任後延續川普對抗中國的強硬態度,並強調與盟友聯手,對台灣深化承諾,看似「堅若磐石」實則「一盤散沙」,恐因誤導致危機。今日弗格森再度重申其觀點,中國不會放棄台灣,美國實際上並未為台海衝突作好準備,若危機來臨,台灣所獲支持恐將低於預期。

中央研究院吳玉山院士。(圖/台灣英文新聞)