太平洋島國東加海底火山爆發 鄰國斐濟以為轟天巨雷

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)太平洋島國東加15日海底火山爆發,火山灰直衝天際,規模之大,衛星畫面清楚捕捉了下來。火山引發大海嘯,大水瞬間湧入街道,怵目驚心。

綜合路透與BBC報導,澳洲氣象局指出,火山噴發地點位於東加首府努瓜婁發(Nuku'alofa)北部約65公里處,釀成1.2公尺高的海嘯。

從民眾在推特分享的影片可見,大水沖毀民宅圍籬,一路摧枯拉朽,被浪追著跑的車輛緊急駛離,場景駭人。

太平洋海嘯預警中心偵測到努瓜婁發與南太平洋美屬薩摩亞首府帕果帕果(Pago Pago)海岸,分別出現83公分與60公分的巨浪。東加地質機構表示,海底火山爆發之際,挾帶的火山灰與蒸氣衝至20公尺高空,整片「蕈狀雲」半徑達260公里。

斐濟與紐西蘭等國皆已發布暴潮(storm surge)警報,呼籲民眾遠離岸邊。斐濟官員透露,火山爆發為時8分鐘,威力之猛,在斐濟的感受有如「轟天巨雷」。紐西蘭氣象觀測站也指出,此次噴發能量驚人,全國各地皆有民眾反映音爆(sonic boom)現象。

Tsunami videos out of Tonga this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe