〈時評〉台灣房價所得比惡化　政府應徹底解決高房價問題

根據全球資料庫（Numbeo）公布2021年全球生活品質排名顯示，台灣房價收入比在全球83個國家，已惡化至第76名，倒數第7。行政院主計總處統計，2003年家庭部門負債6.3兆元，2019年增加到16.9兆元，激增1.7倍，房價飇升是主要原因。
蔡英文總統在今年元旦文告中，強調將打炒房，解決民瘼，顯示不動產飇漲，已成為重要民怨原因，政府應重視不動產不合理漲價，已嚴重違反居住正義，導致貧富不均，年輕人不敢結婚生子，人民生活入不敷出，社會問題不容忽視。
依據全球資料庫公布2021年全球生活品質排行顯示，在83個國家中，台灣排名第35名，優於韓國的第42名。在個別評比項目中，醫療保健指數排名第1，成績最優，安全指數排名第2，亦值肯定，購買力指數第37，氣候指數排名第39，交通通勤時間第55，污染指數第28，生活成本第26。最糟糕的是房價收入比，排名竟然落到第76名，成為最嚴重的民怨，政府應該重視解決。
內政部公佈去（2021）年第一季全國6都房價所得比指標，平均是9.13倍，遠高於全球公認合理的房價所得比應該是3至6倍，人民普遍成為「房奴」，終其一生，都將揹負沉重的房貸，甚或成為無殼蝸牛，居無定所。
房價所得比最高的是台北市，達到15.54倍，新北市12.25倍，台中市10.16倍，桃園市7.49倍，高雄市7.6倍，全部高於全球合理的平均數。全民平均房貸負擔率高達36.9%，連宜蘭、花蓮、台東、澎湖，都已超過30%合理門檻，飇升的不動產，已成為人民生活最沈重的負擔及痛苦。
去（2021）年全台建物買賣移轉棟數高達26萬7750戶，創2014年以來新高，其中以高雄、台南最嚴重，挾著台積電設廠題材，名嘴、財團、建商一起炒作，其中高雄市當年度移轉45166戶，比2020年的28270戶，增加18.02%，台南市去年房屋移轉26752戶，比2020年的23044戶，增加16.09%。其他四都台北市成長是-0.89%，新北市7.81%，桃園市2.45%，台中市2.43%。
全台房價近2年漲幅最大的是台南市，達17.84%，其次台中市，漲幅16.25%，第三名是屏東縣，達15.55%，其他各縣市漲幅從13.99%，至4.98%不等，無一地區不漲。房地產炒作嚴重。
中央銀行副總裁陳南光最近投稿銀行家雜誌，以「房價波動與金融穩定」為題，表達對不動產不合理漲價看法。他認為，低利率的貨幣寬鬆政策，是造成房價上漲主因之一。央行不應在長期低迷利率環境下，排除升息的可能性，更不應將房價上漲問題，與各部會「分攤」責任，應積極承擔相對應職責。
陳南光指出，台灣在2002年第一季，房價所得比及房貨負擔率分別是4.5倍及24％，到2021年第一季，分別惡化至9.13倍及36.9%。受傷害的全體人民，不容忽視。
財政部最近表示，將暫不推動囤房稅修法，因為現在地方政府對囤房稅適用不一，且政院擔心房東極可能將囤房稅轉嫁房客，增加房客負擔。另外立委建議房屋稅應該全國總歸戶，才能切實了解囤房真相，財政部認為房屋稅城郷差距很大，不易訂定統一稅率課徵。財政部不能積極回應民意，解決不動產飈升問題，引起民意不同反應，如果行政部門，不能協調一致，依權責共同解決房價問題，如何平息民怨？
永慶房屋最近問卷調查，已有81%民眾認為房價將持續走揚，創13年新高，48％民眾認為新竹縣市漲幅最大，其他都市認為房地產漲幅太大的民眾，大約在27％至48％之間，而且認為已經影響人民的生活。民眾的反應，相當程度反應心中的不滿，政府應該重視。
這一波房地產飇漲原因很多，由於中央多個部會及各地方政府，各有職掌，都能影響不動產價格，中央有必要整合各部會以及地方意見，推動有效政策，遏止不動產漲勢，否則坐令不動產炒風持續，受傷害的終將是全國人民。