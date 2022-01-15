〈時評〉台灣房價所得比惡化　政府應徹底解決高房價問題

因應立法院要求，財政部啟動「囤房稅」修法評估， 預計2月初交卷。財政部1月3日表示，如今六都、新竹縣市均表態實施「囤房稅」差別稅率，初步傾... 因應立法院要求，財政部啟動「囤房稅」修法評估， 預計2月初交卷。財政部1月3日表示，如今六都、新竹縣市均表態實施「囤房稅」差別稅率，初步傾向先檢視成效，既有機制若真的不足，才有修法必要。圖為新北市一處住宅窗戶掛上出售廣告。 中央社 (TN修圖)

根據全球資料庫（Numbeo）公布2021年全球生活品質排名 顯示，台灣房價收入比在全球83個國家，已惡化至第76名， 倒數第7。行政院主計總處統計，2003年家庭部門負債6. 3兆元，2019年增加到16.9兆元，激增1.7倍，房價飇升 是主要原因。

蔡英文總統在今年元旦文告中，強調將打炒房，解決民瘼，顯示不動 產飇漲，已成為重要民怨原因，政府應重視不動產不合理漲價， 已嚴重違反居住正義，導致貧富不均，年輕人不敢結婚生子， 人民生活入不敷出，社會問題不容忽視。

依據全球資料庫公布2021年全球生活品質排行顯示，在83個國 家中，台灣排名第35名，優於韓國的第42名。在個別評比項目中 ，醫療保健指數排名第1，成績最優，安全指數排名第2， 亦值肯定，購買力指數第37，氣候指數排名第39， 交通通勤時間第55，污染指數第28，生活成本第26。 最糟糕的是房價收入比，排名竟然落到第76名，成為最嚴重的民怨 ，政府應該重視解決。

內政部公佈去（2021）年第一季全國6都房價所得比指標，平均 是9.13倍，遠高於全球公認合理的房價所得比應該是3至6倍， 人民普遍成為「房奴」，終其一生，都將揹負沉重的房貸， 甚或成為無殼蝸牛，居無定所。

房價所得比最高的是台北市，達到15.54倍，新北市12.25 倍，台中市10.16倍，桃園市7.49倍，高雄市7.6倍， 全部高於全球合理的平均數。全民平均房貸負擔率高達36.9%， 連宜蘭、花蓮、台東、澎湖，都已超過30%合理門檻，飇升的不動 產，已成為人民生活最沈重的負擔及痛苦。

去（2021）年全台建物買賣移轉棟數高達26萬7750戶，創 2014年以來新高，其中以高雄、台南最嚴重，挾著台積電設廠題 材，名嘴、財團、建商一起炒作，其中高雄市當年度移轉45166 戶，比2020年的28270戶，增加18.02%，台南市去年 房屋移轉26752戶，比2020年的23044戶，增加16. 09%。其他四都台北市成長是-0.89%，新北市7.81%， 桃園市2.45%，台中市2.43%。

全台房價近2年漲幅最大的是台南市，達17.84%，其次台中市 ，漲幅16.25%，第三名是屏東縣，達15.55%， 其他各縣市漲幅從13.99%，至4.98%不等，無一地區不漲 。房地產炒作嚴重。

中央銀行副總裁陳南光最近投稿銀行家雜誌，以「房價波動與金融穩 定」為題，表達對不動產不合理漲價看法。他認為， 低利率的貨幣寬鬆政策，是造成房價上漲主因之一。央行不應在長期 低迷利率環境下，排除升息的可能性，更不應將房價上漲問題， 與各部會「分攤」責任，應積極承擔相對應職責。

陳南光指出，台灣在2002年第一季，房價所得比及房貨負擔率分 別是4.5倍及24％，到2021年第一季，分別惡化至9. 13倍及36.9%。受傷害的全體人民，不容忽視。

財政部最近表示，將暫不推動囤房稅修法，因為現在地方政府對囤房 稅適用不一，且政院擔心房東極可能將囤房稅轉嫁房客， 增加房客負擔。另外立委建議房屋稅應該全國總歸戶， 才能切實了解囤房真相，財政部認為房屋稅城郷差距很大， 不易訂定統一稅率課徵。財政部不能積極回應民意， 解決不動產飈升問題，引起民意不同反應，如果行政部門， 不能協調一致，依權責共同解決房價問題，如何平息民怨？

永慶房屋最近問卷調查，已有81%民眾認為房價將持續走揚，創1 3年新高，48％民眾認為新竹縣市漲幅最大，其他都市認為房地產 漲幅太大的民眾，大約在27％至48％之間，而且認為已經影響人 民的生活。民眾的反應，相當程度反應心中的不滿，政府應該重視。

這一波房地產飇漲原因很多，由於中央多個部會及各地方政府，各有 職掌，都能影響不動產價格，中央有必要整合各部會以及地方意見， 推動有效政策，遏止不動產漲勢，否則坐令不動產炒風持續，受傷害 的終將是全國人民。