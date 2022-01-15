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「清零」北京冬奧怎麼運作？拍手可以但不能叫好

中國堅持清零，選手須遵照史上最嚴苛奧運規範

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/15 16:36
北京奧林匹克公園（圖／AP）

北京奧林匹克公園（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國將於2月4日迎來北京冬季奧運，為了堅持清零政策，防疫措施將比東京奧運更加嚴苛，選手與訪客皆須恪遵奧運「泡泡」，打疫苗或乖乖隔離、每日採檢、場下口罩戴好戴滿、拍手加油可以但不准吶喊。

根據美聯社，日程進入倒數，為防堵Omicron變異株，中國已有六大城市逾兩千萬人口被迫封城，隨著大批奧運團陸續抵達，來看看這場「清零冬奧」，將如何開展。

選手須接種疫苗嗎？

所有選手團成員與媒體人士皆須完整接種，才能踏入管制區，包括選手村、場館、指定地點與專屬運輸工具，但無需21天隔離。上機前，所有人也須提供近日兩次陰性採檢結果。

日常生活呢？

一抵達北京，奧運參與者就得量體溫、進行深喉採檢，接著搭巴士前往指定住宿區，等待六小時。待結果出爐，若為陰性，才能在管制區趴趴走，確保相關人士不會與當地民眾「混在一塊」。

每人每天都得進行深喉採檢，彼此建議1公尺社交距離，與選手更是最好相隔2公尺。室內必須配戴N95或同級口罩，僅飲食可脫下。如電梯等無法維持社交距離之區域，不可交談。工作人員「糾察隊」將佈滿各區，隨時糾正違規情事。

選手確診該當如何？

若無症狀，選手須至特定飯店隔離，待在25平方公尺的房間，可開窗呼吸新鮮空氣，但不得擅離房間，但可要求健身器材。連兩天採檢陰性方可解隔，陽性者將逐案審查，但不排除有來不及參與賽事的可能。

若有症狀，須至醫院隔離，連兩天採檢陰性、連三天體溫正常且症狀緩解，才能解隔。儘管如此，選手在賽前只要曾經確診，仍須逐案檢視情況，但「可彈性處置」。

賽事會開放觀眾入場嗎？

北京冬奧不會有海外觀眾，至於本土觀眾，規定尚未出爐。目前不知中國各地的疫情會否影響開放觀眾入場規定，當初東京夏季奧運也是最後一刻才全面禁止。一如東奧，就算北京放人入內觀賽，也不得吶喊唱歌，只能拍手不能叫好。
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