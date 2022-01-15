桃園1/15最新確診者足跡•曾赴釣蝦場、台新銀行　中壢西堤群聚+6例：3顧客、工讀生表妹及2同學確診

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園市政府今天(15日) 公布最新疫調足跡，包括大江國際購物中心、國防部龍岡福利站、百年神仙蛋糕新生總店，剪吧Hair Cut、有夠蝦釣蝦場、台新銀行八德分行，以及搭乘5098桃園客運等。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例。桃園市政府下午公布最新疫調足跡，包括金嗓歌友會染疫案、聯邦銀行健行分行群聚案、西堤餐廳（西堤牛排中壢中山店）染疫案等個案。

個案曾在1月6日至12日去過西堤牛排中壢中山店、大江國際購物中心、國防部龍岡福利站、百年神仙蛋糕新生總店、屈臣氏健行門市、光南大批發中壢中山門市。

足跡也包括三商巧福中壢三門市、剪吧Hair Cut、有夠蝦釣蝦場、台新銀行八德分行，以及搭乘5098桃園客運埔頂站往返健行科大站、大溪總站往埔頂站等處；

曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

桃園中壢西堤餐廳疫情持續，今天新增的6名本土病例皆與餐廳群聚有關，分別為3名顧客、打工高職生（案17774）2名同班同學以及與案17774同住表妹確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中公布，國內新增78例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為6例本土個案及72例境外移入。

桃機衍生COVID-19社區疫情擴大，中壢聯邦銀行發生群聚感染，銀行員尾牙赴西堤餐廳用餐，引起餐廳群聚，今天新增的6名本土病例皆與餐廳群聚有關，被陳時中視為疫情「重中之重」的聯邦銀行群聚已累計28人確診。

陳時中表示，新增本土個案為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至30多歲。其中增加3人為顧客，其中2名顧客與染疫銀行行員（案17630）同在1月7日於西堤餐廳用餐，疫調了解，兩人吃飯時就坐在案17630隔壁。

確診的第3名染疫顧客（案17847）並非在1月7日赴餐廳，陳時中說，這一名個案是在1月9日中午到餐廳用餐，身分為上班族，職場匡列95人，同部門4名同事列為居家隔離對象，其餘另為自主健康管理，經採檢後職場接觸者皆為陰性。

陳時中表示，新增的其餘3名本土確診者，分別為在西堤打工的染疫高職生（案17774）2名同班同學，以及案17774同住表妹，為一名國中學生。

陳時中說，案17774就讀學校停課14天，已採檢同校師生1013人，均為陰性；同班同學及老師共73人居家隔離；案17774確診表妹（案17880）就讀學校同樣停課14天，已採檢同校師生176人，均為陰性，同班同學及老師均列居家隔離。

從桃園機場衍生的相關COVID-19疫情持續擴大，擴及歌友會、居服員、銀行與餐廳，截至今天下午已有72人確診，除一名防疫計程車司機病毒序列不同，其餘71人暫列群聚。

陳時中認為，目前為止，還在持續穩定桃園疫情，居家隔離人數已經將近1500多人，對集中檢疫所還是很大的負擔，呼籲足跡有重疊的民眾應就近到社區採檢站篩檢。