2021成史上第六熱 45歲以下人口無緣見證「地球降溫」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一年比一年熱，似成了不可逆的趨勢。最新資料顯示，2021是地球有紀錄以來第六熱的一年。

美聯社報導，根據美國國家航空暨太空總署（NASA）、國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）與一家私人氣候監測單位13日公布的數據，2021的氣溫之炎熱，與酷熱的2016與2020年相去不遠。

科學家表示，反聖嬰現象（La Nina）冷卻了太平洋中部海水，打亂了全球的天氣型態，卻未能對人為的氣候變遷衝擊帶來降溫效果，2021仍是有史以來最熱的反聖嬰年。

伯克萊地球（Berkeley Earth）氣候專家Zeke Hausfather表示，如今的新聞標題已非「史上最熱的一年」，而是成了一個長期的、不斷破紀錄的上升趨勢。除非人類停止釋放二氧化碳至大氣，否則此一趨勢恐難逆轉。

NASA與NOSS資料皆顯示，過去八年是有紀錄以來最熱的八年。排除了自然變因後，這十年來全球均溫約比140年前上升了攝氏1.1度。NOAA分析，2022年有99%的機率會成為十大最高溫年份之一，10%的機率會成為史上最熱的一年。

此外，各國於2015年巴黎氣候協議中致力阻止的攝氏1.5度暖化增幅（相較於工業化前的水準），恐怕即將在20XX年觸及。此一門檻誠然重要，但專家稱，只要來到1.2度，就足以釀成重大災情。

伯克萊地球資料顯示，亞洲、非洲、中東國家的18億人口，去年迎來史上最熱年，包括中國、奈及利亞、孟加拉、伊朗、緬甸與南韓。另一項研究則顯示，2021也是深海溫度最高的一年，海水過暖除了使珊瑚白化、威脅海生動物，也使南極冰棚失穩，升高冰層崩解與海水上升的危機。

上一次地球出現均溫下降的年度，是1976年。從年齡層來看，這意味全球69%、超過50億小於45歲的人口，都無緣見證此等「冷卻」的年份。