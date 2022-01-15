台灣1/15新增6例本土及72例境外移入確診個案　聯邦銀行群聚相關: 中壢高商、東興國中均停課2週

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增78例COVID-19確定病例，分別為6例本土個案及72例境外移入；其中以美國23例最多。另確診個案中無新增死亡。

桃園市長鄭文燦今天稍早表示，西堤餐廳染疫案新增3名顧客、3名學生確診，將通知1月7日以後在這間西堤餐廳用餐的顧客採檢；桃園市國高中今天開始取消戶外教學、畢業旅行等活動。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至30多歲。

資料來源: 衛福部



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為38例男性、31例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(23例)、加拿大(10例)、印尼及越南(各3例)、法國及澳大利亞(各2例)、新加坡及德國(各1例)移入；另27例調查中。入境日介於去(2021)年11月4日至今(2022)年1月14日。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，桃機疫情相關居服員（案17472）赴銀行（聯邦銀行健行分行）洽公後，造成銀行行員、行員家屬染疫；聯邦銀行曾聚餐的餐廳（西堤牛排中壢中山店）也有員工、顧客染疫。

鄭文燦上午主持防疫專案會議後表示，西堤餐廳染疫案，昨天有2名分別是1歲及3歲顧客確診，今天新增3名顧客確診；西堤餐廳工讀生（案17774）的2名中壢高商同學，以及1名就讀東興國中的表妹也確診。

鄭文燦表示，中壢高商、東興國中都停課2週，也進行全校擴大採檢；中壢高商昨天下午設置採檢站，1104名學生完成PCR採檢，距離較遠的學生575人次完成快篩；東興國中部分，與確診者相關的補習班、學校師生共採檢176人，全數陰性。

鄭文燦表示，今天開始，桃園市的國高中與國小同步，取消戶外教學、畢業旅行、隔宿露營等活動，確保學校安全；疫情相關信義國小的部分，2名學生採檢陰性。