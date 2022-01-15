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【俄烏局勢】時機太巧 烏克蘭民生電力設施恐迎來大規模網攻

烏克蘭政府網站14日遭網攻，駭客放話，「怕了吧，好戲還在後頭。」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/15 13:53
烏克蘭外交部大樓（圖／AP）

烏克蘭外交部大樓（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏衝突一觸即發，歐美介入談判無解，烏克蘭多個政府網站14日更遭駭客攻擊，幕後元兇直指克里姆林宮。專家憂心，這恐怕是更大一波網攻的前奏，意欲全面擾亂烏克蘭人民生活。

路透報導，美國資安公司Mandiant情報分析員John Hultquist表示，隨著緊張情勢升高，烏克蘭恐面臨破壞性網路攻擊，目標鎖定基礎建設，各單位必須備戰。

俄國有許多惡名昭彰、有組織的駭客團體，過去兩年來以勒索軟體、凍結資料與電腦設備等手段對電力公司、醫院、金融機構下手。遭到攻擊的醫院，有的甚至導致患者死亡。

本次烏克蘭政府遭受網攻時，駭客就撂下狠話：「怕了吧，好戲還在後頭。」俄國十萬大軍正集結烏克蘭邊境，值此劍拔弩張之際，網攻來得太巧。不過俄國針對這類攻擊事件，始終矢口否認，也宣稱無意入侵烏克蘭，儘管美國白宮指控俄國已派特務至烏東，準備製造事端，以「偽旗行動」（false flag）讓俄方有開戰的藉口。

專家的憂心並非沒有根據。資安公司CrowdStrike前高層 Dmitri Alperovitch推測，2014年已併吞烏克蘭克里米亞半島的俄國，若再度發兵，很可能一邊進行地面作戰，一邊透過駭客攻擊將烏國搞得天翻地覆。

事實上，全球對基礎建設的網攻事件中，烏克蘭已不只一次受害。2015年12月的一次駭客攻擊，破壞電力與能源設施，衝擊西部22.5萬人口。據信部分城鎮無電可用達六小時，對於冬季溫度常處於攝氏零下的烏克蘭而言，沒有暖氣是可能致命的。

烏克蘭政府指出，2016年底那兩個月，駭客對該國國營機構發動了不下6,500次的攻擊，顯見俄國安全部門展開了有計畫的網攻行動。在這些行動中，財政部系統癱瘓數日，使公務員與老百姓無法準時領到薪資年金。另專家相信，針對電網的攻擊是駭客切斷關鍵能源系統的首例，藉此使數百萬家戶無暖氣與電力可用。
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更新時間 : 2022-01-15 14:09 GMT+08:00

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