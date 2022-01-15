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俄烏邊境形勢緊張 美國警告：俄國恐藉「假旗行動」開戰

By 李昱德, 台灣英文新聞
2022/01/15 15:00
俄國2022年1月12日在南部進行軍演（圖／AP）

俄國2022年1月12日在南部進行軍演（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在美國、歐盟、烏克蘭與俄國四方就俄國在烏克蘭邊境駐軍問題進行磋商的一周後，戰爭的陰霾仍未遠去，美國更警告，根據最新的情報顯示，俄國可能會靠著「假旗行動」（false flag）發起對烏克蘭的戰爭。

所謂的假旗行動，係指透過展示其他組織、國家的標誌執行諜報任務，藉以栽贓給目標國家，並以此發動攻擊。德國發動二次大戰、蘇聯入侵芬蘭時，都是靠著假旗行動取得開戰藉口。

美國國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)向媒體透露，有情資顯示，俄國正想辦法偽造開戰理由。五角大廈發言人柯比(John Kirby)隨即確認此一消息，表示俄國特務正試圖發起一個特別行動，以營造烏克蘭先向他們動手的假象，藉此發起「自衛戰爭」，不過俄國隨即駁斥美方的說法「毫無證據」。

BBC分析指出，2014年俄國占領克里米亞半島靠的就是假旗行動，雖然美國政府直接向大眾公開取得的情資是非常罕見的事情，不過可以看出拜登政府想靠這樣的方式來避免事態升級， 美國及其盟友也警告俄國，如果持續讓事態升溫，俄國將面臨進一步的經濟制裁與其他可能反制措施。

現階段，俄國已在與烏克蘭的邊境上屯兵數萬，且兵力還有持續增加的趨勢。雖然各方持續進行磋商，但是因歧見太深成果並不大，協商仍在進行。不過除非出現重大轉折，烏克蘭問題短期間恐難有和平解方。
俄羅斯
烏克蘭
假旗行動
克里米亞

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更新時間 : 2022-01-15 15:41 GMT+08:00

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