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台灣總統、副總統接種第3劑高端疫苗　是否出訪宏都拉斯•賴清德笑而不答

台大醫院護理部督導長溫慧敏為總統、副總統接種疫苗，兩人並以手勢比讚，展現對國產高端疫苗的信心，鼓勵民眾施打疫苗。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/15 11:30
台大醫院護理部督導長溫慧敏, 15日早上為總統蔡英文、副總統賴清德接種第三劑高端疫苗（原圖：中央社；TN合成）

台大醫院護理部督導長溫慧敏, 15日早上為總統蔡英文、副總統賴清德接種第三劑高端疫苗（原圖：中央社；TN合成）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）總統蔡英文、副總統賴清德今天(15日) 上午在台大醫學院體育館接種第三劑高端疫苗；兩人都對高端疫苗展現信心，比出讚的手勢；被問到打完疫苗是否出訪宏都拉斯，賴清德微笑以對，未作回應。

總統蔡英文與副總統賴清德分別於上午7時30分及7時50分至預約地點台大醫學院體育館完成接種第三劑高端疫苗，進入疫苗施打處時兩人都選擇穿著短袖方便接種。

台大醫院護理部督導長溫慧敏為總統、副總統接種疫苗，兩人並以手勢比讚，展現對國產高端疫苗的信心，鼓勵民眾施打疫苗。

總統上午7時30分左右抵達台大醫學院體育館，由護理人員替蔡英文量測耳溫、並填寫相關資料，接著由醫師問診。疫苗施打前，護理師展示全新高端疫苗包裝，施打疫苗後，總統輕鬆地說，「這樣就結束了？」隨後秀出小黃卡，證明已接種第三劑高端疫苗。

在現場採訪的媒體問總統對高端疫苗有沒有信心，總統比出讚的手勢，至於打完疫苗後肚子會不會餓，總統笑著說，「已經先吃飽了」。

副總統賴清德上午7時50分抵達台大醫學院體育館，穿著短袖polo衫，神情相當輕鬆，護理人員協助測量體溫、填寫資料、醫師問診後，護理師比照為總統接種時展示全新高端疫苗包裝，隨即為副總統完成疫苗施打，賴清德也比出讚的手勢，並秀出小黃卡。

根據中央社, 有媒體詢問打完疫苗是否要出訪宏都拉斯，副總統微笑未予回應；對於打完疫苗的感覺，他笑著表示，「很好」。

總統府表示，總統與副總統先後抵達現場，持健保卡完成報到後，續依動線規劃量測體溫、接受醫師問診及簽署接種同意書。總統與副總統完成疫苗接種後離開，由醫療團隊後續掌握身體狀況。

陪同者包括台灣大學副校長張上淳、台大醫院院長吳明賢及民進黨立委邱泰源等人。
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