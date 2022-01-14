【俄烏衝突無解】俄稱外交「死局」 美方認入侵威脅高

美國、俄羅斯、北約本週就烏克蘭危機進行一系列對談，然可謂毫無進展。歐洲安全暨合作組織（OSCE）今年主席、波蘭外長拉奧（Zbigniew ... 美國、俄羅斯、北約本週就烏克蘭危機進行一系列對談，然可謂毫無進展。歐洲安全暨合作組織（OSCE）今年主席、波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）更警告，歐洲陷入戰爭的風險增加。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）俄國本週相繼與美國、北約組織就烏克蘭議題進行談判，然俄國訴求北約永不東擴遭美歐斷然拒絕，俄國稱外交部外交途徑已陷入「死局」。

本俄國接連參加了在週一在日內瓦的美俄雙邊會談、週三於布魯塞爾參加北約－俄羅斯理事會（NATO-Russia Council,NRC）特別會議，週四起則在維也納參加歐洲安全暨合作組織（OSCE）會議，與西方共商烏克蘭危機。

美、俄、歐無共識

《法新社》報導，OSCE會談尚未結束，俄國為商談結果定下基調。俄媒《塔斯社》引述俄國外交次長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）指出，美國及其盟友已對俄國的核心訴求說不，本週多次會談都表明雙方在該議題上陷入「死局」，沒有理在未來幾天繼續坐下重複相同的討論。

雷雅布可夫也表示，為防止烏克蘭周邊局勢惡化，俄國軍事專家正向總統普丁（President Vladimir Putin）提出方案，但他也強調仍須給外交途徑一次機會。

俄國駐OSCE代表團引述俄羅斯大使盧卡舍維奇（Alexander Lukashevich）所言表示，若沒有在合理時間內，聽到對俄國所提意見的建設性回應，且對（俄國）侵略性行為持續進行，將「不得不採取必要措施」，以確保戰略平衡及消除對該國安全所不可接受之威脅。

路透社則指出，盧卡舍維奇強調莫斯科不但沒有放棄外交途徑解決，甚至還願意加快進展。

美、俄場外衝突升溫

儘管美俄坐上談判桌，但美國國會可沒閒著。繼去年底總統拜登（Joe Biden）揚言，若俄國入侵烏克蘭，將會祭出「毀滅性」的制裁行動，參議院外交關係委員會主席、民主黨籍的梅南德茲（Bob Menendez）於本月12日公布最新制裁法案，將對包含普亭在內的俄國政、軍高層，以及主要銀行機構和國內企業，以斷開銀行用於與其它金融機構交換關鍵資訊的環球銀行金融電信協會（SWIFT）等措施加以制裁，該項法案自然激怒了莫斯科。

克里姆林宮發言佩斯科夫（Dmitry Peskov）13日警告美國，制裁俄國總統「是無恥之舉，視同斷交」。

外交無效戰爭風險增

三方談判僵局、美俄關係緊張升溫，歐洲再掀戰火的可能性隨之上升。今年擔任OSCE主席、波蘭外交部長拉奧（Zbigniew Rau）警告外界，歐洲比過去30年的任何時候都更接近戰爭。

除了OSCE美國大使卡本特（Michael Carpenter）也聲稱，「戰鼓正敲得震天價響」。美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在經過一週無進展的對話後直言，俄國軍事入侵的威脅程度處在高點，「尚無敲定後續對話的日程表，我們會先和盟友、夥伴諮詢。」可見美國已做好了進一步談判以及俄國出兵烏克蘭的因應準備。