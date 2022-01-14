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春節台鐵加班車票19日再開搶！2款最新「新型城際列車」、「最美區間車」上線

台鐵新採購的600輛城際列車107年底由日商得標，內裝座位以黑白灰色調呈現，具備高度時尚感，而EMU900型電聯車則有最美區間車之稱，也將成為今年春節加班車主力。

By 社會組, 台灣英文新聞
2022/01/14 18:59
交通部台鐵局表示，春節連假將再加開114班列車，包含最新採購的EMU3000型列車。 （圖/交通部）

交通部台鐵局表示，春節連假將再加開114班列車，包含最新採購的EMU3000型列車。 （圖/交通部）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）今年台鐵春節疏運期從1月28日至2月7日，期間將加開114列次加班車，主力是最近上線的新車EMU3000型及EMU900型，1月19日凌晨零時起開放網路、電話語音及超商訂票。

交通部台鐵局今(14日)表示，春節疏運期間再加開114班列車，且加班車以設備新穎、乘坐舒適的「新型城際列車」EMU3000型自強號及「最美區間車」EMU900型電聯車為主，提升服務品質。

根據中央社，台鐵新採購的600輛城際列車107年底由日商得標，內裝座位以黑白灰色調呈現，具備高度時尚感，而EMU900型電聯車則有最美區間車之稱，也將成為今年春節加班車主力。

台鐵指出，新增開的春節加班車包括：東部幹線EMU3000加開樹林-台北-花蓮-台東20列次、樹林-台北-玉里18列次及EMU900區間快車加開樹林-台北-花蓮18列次，合計56列次。

春節增開西部幹線加班車包括：PP推拉式自強號加開七堵-潮州4列次、EMU900區間快車加開七堵-台北-台中-嘉義18列次、新竹-台中-高雄18列次，合計40列次；南迴線加開EMU900區間快車高雄-台東18列次。

總計今年春節疏運期加班車達423列次，東線運能增加28.9%，西線運能增加5.7%，南迴線運能增加32.7%，皆創下歷史新高。

此外，台鐵表示在1月17日、18日及2月17日、18日已加開大專生優惠列車計16列次，目前除節前、節後熱門班次已售完外，其餘時段及1月17日、18日大專生優惠列車均有餘票，學生們可多利用。
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疏運

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更新時間 : 2022-01-14 19:50 GMT+08:00

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