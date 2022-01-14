外銷農產品牌集合迎春 松山文創園區可選購最具年味的臺灣農產食品

農曆新年即將來臨，自即日起到3月31日止， 由農委會輔導的外銷農產集合品牌「TGA select」特別精選最具年味的各式各樣商品， 在松山文創園區「設計點」商店的「迎春納虎•福 KNOW YOU！」專區進行展售，網羅來自全臺各地隱藏版的限定美味， 從過年要吃的團圓零嘴、守夜追劇好滋味， 到春遊必備的臺灣好食等，介紹給熱愛純粹好滋味的饕客們， 歡迎民眾踴躍前往選購。

「TGA(Taiwan Good Agriculture) Select」是農委會與台灣設計研究院攜手推動「『品牌好農• 行銷臺灣』外銷農產品品牌輔導計畫」的集合品牌， 多年來協助臺灣中、小型農企業定位品牌形象，並輔導產品外銷。自 2017年起與深受遊客歡迎的松山文創園區「設計點」商店合作， 以店中店形式將「TGA select」相關商品推薦給國內消費者。

農委會表示，今年節活動檔期中，「TGA select」精選由臺灣各地食材所製作的農產新品， 消費者如果喜歡在地米食與海鮮的完美結合，絕對不能錯過「 老鍋米粉x澎湖伯」聯名生產的小卷湯米粉； 如果想要享受零嘴又不要負擔，一定要試試將茶葉融入日常、嚴選1 00%臺灣稻米及採用獨家專利技術製程的「Purple Tiger」茶米PON餅。

至於來自澎湖的「澎湖伯」 海味濃濃伴醬，則是過年熬夜追劇，來碗拌飯與拌麵最佳的佐味； 而隔天早晨喝杯彰化八卦山全陽光乾燥的「長日咖啡」， 可以醒醒腦迎接美好的一天。現場還有許多臺灣美味，即日起至3月 31日止，歡迎民眾前往松山文創園區「設計點」 商店選購具有外銷高品質的臺灣美味農產食品。

「迎春納虎•福 KNOW YOU！」活動資訊：

活動時間：2022.1.14 - 2022.3.31每天09:30~18:00

活動地點：松山文化創意園區－設計點(台北市信義區光復南路13 3號)

線上商店：https://www.designpin. com.tw/