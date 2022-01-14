培育世界級技職人才！新北市全國精品金工賽預計2023年邀國際好手共襄盛舉

新北市政府教育局、 鶯歌工商與東龍珠鑽石集團合作辦理第5屆「 新北市全國精品金工競賽」，來自全國大專院校及高國中計170人 參賽，其中61位精品金工達人獲獎。今（14） 日於鶯歌工商舉辦頒獎典禮， 教育局長張明文宣布，下屆擴大辦理， 首邀各國好手參賽，接軌國際技職趨勢，讓具備技藝長才學生交流。

教育局長張明文表示，感謝東龍珠企業為本次競賽提供總額獎金達2 0萬元，並免費提供競賽所需材料， 另與鶯歌工商及鶯歌國中二校合辦抽離式技藝班及金工設計職業試探 專班，讓資深業師進入校園傳道授業。 同時也感謝臺灣區珠寶工業同業公會、 台灣銀樓業職業工會聯合會及財團法人新北市東陽宮提供人力物力， 才能讓比賽圓滿順利完成。

這次全國精品金工競賽戰況激烈， 來自全國各地參賽者互相切磋交流，競賽分成手繪/3D繪圖及精品 工藝兩組。其中手繪/3D繪圖組，以各類寶石作為主要設計元素； 另精品工藝組以925銀板材現場製作，包含取胚、整修、鍛敲、 燒焊、鑲嵌、拋光等技術。為持續推動技職教育國際化，下屆手繪/ 3D繪圖組將擴大辦理國際賽，邀請國外學生共襄盛舉， 一同推動技職教育國際化，以拓展新北市學生的國際視野。

今年榮獲精品工藝高中職組第一名及獎金2萬元的鶯歌工商廖元齊同 學表示，2021年獲得第二名後為求突破，今年花更多心力與時間練習， 期許自己未來能成為頂級珠寶金工師。指導老師黃珮玲老師表示， 元齊在學習金工專題之前就報名參加社區大學金工課程， 興趣性向明確，有很強烈學習動機，感謝許多來自實務、 產業界的支持力量，讓技藝性向明確的孩子能成就夢想。

鶯歌工商校長顏龍源表示， 八年一貫專班特色是讓資深業師入校教授金工實務，此種「師徒制」 模式，正是銜接職場與實務的關鍵，讓學生深化專業技能， 縮短產學落差，展現務實致用的能力。此外， 也感謝教育局與市立鶯歌陶瓷博物館在本學年度合作辦理「 耶誕珠寶派對—新北技職教育陶瓷金工成果展」， 讓金工班學生作品首次在陶博館登場展出。

教育局表示，新北市強化產學合作模式， 全國首創八年一貫珠寶金銀細工一條龍特色專班， 結合業界及民間工會支持，暢通3個學習階段升學管道，銜接國中、 高中及科技大學相關課程，讓學生從職能試探、 傳承資深業師技術並進一步專研技術，是全國首創， 也是市府推動三鶯文創整合計畫的重要一環。 而下屆金工賽將擴大辦理國際賽，推動技職教育國際化， 期待學生成為具創意與專業的設計人才，未來能自信邁向國際。

今年榮獲精品工藝高中職組第一名及獎金2萬元的鶯歌工商廖元齊同學。(照片來源：新北市政府教育局提供)

鶯歌工商廖元齊同學榮獲精品工藝高中職組第一名及獎金2萬元。(照片來源：新北市政府教育局提供)

景文科大李明憲同學榮獲精品工藝大專組第一名及獎金3萬元。(照片來源：新北市政府教育局提供)

鶯歌工商及鶯歌國中二校合辦抽離式技藝班及金工設計職業試探專班，讓資深業師進入校園傳道授業，圖為鶯歌國中獲獎同學與師長合影。(照片來源：新北市政府教育局提供)