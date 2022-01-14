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虎虎生豐吉慶購 海鮮禮盒吼便利

By 台灣英文新聞
2022/01/14 17:22
照片來源：新北市政府漁業處提供

照片來源：新北市政府漁業處提供

每當新年1月各大銷售通路都會推出包羅萬象的年節禮盒，看著琳琅滿目的禮盒陷入選擇障礙的窘境嗎？不用擔心，今年全國漁會三重示範魚市場網路商城推出精緻超值生鮮魚貨禮盒！共有五種年節禮盒供選擇，蒐羅來自全國各地漁會新鮮魚貨，所有魚貨都經過處理及完整包裝，開封即可烹煮成美味佳餚，且滿額2千元即享免運費，自用送禮兩相宜，團圓吃海鮮虎年吼過年。

新北市政府漁業處表示，這次由全國漁會推出的生鮮禮盒共五種，讓民眾依自己喜好選擇適合的禮盒種類，並可透過網路及電話訂購，只要消費金額超過NT$2000元即可享有免運費惠，頂級海鮮禮盒（A）有白鯧、軟絲、生干貝、龍虎石斑等魚貨，原價3600元下殺至3200元，豪華海鮮禮盒（B）有白鯧、軟絲、龍虎石斑、鮭魚等魚貨，原價3000元特價至2700元；另推出價格實惠的（C、D、E）禮盒適合小家庭圍爐，不論哪種禮盒都超級適合家庭過年在家舉辦饗宴。特價優惠僅限於今年虎年優惠喔，趕快看看清單，有心儀的海鮮禮盒即可立即訂購。

新北市漁業處表示，為鼓勵漁民嘗試電商或宅配等多元銷售通路，推出「美味農業得來速」平台，讓民眾在家也能透過網路商城輕鬆購買年節所需產品，尤其位於三重的全國漁會三重示範魚市場經營網路商城有成，堪稱魚貨電商模範邀請大家趁年節優惠趕緊訂購，希望大家在品嘗美味的海鮮佳餚後，都能虎虎生豐迎新年。

相關資訊請參考：中華民國全國區漁會年節禮盒官網

更新時間 : 2022-01-14 18:17 GMT+08:00

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