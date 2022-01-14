中華電信攜手東森購物推「MOD預購年菜送到家」 安心在家購物免出門 星級大廚上菜陪您過好年

中華電信MOD致力推動跨產業異業結盟， 自2021年與國內電銷龍頭東森購物合作推出「MOD年菜預購專區」， 提供用戶在家一鍵快買的電視購物體驗，廣獲用戶好評。今年兩家跨界龍頭業者再度攜手提早於12月中即推出年菜預購， 包辦年貨零嘴、烹飪保鮮、清潔掃除等年節家庭用品。近日疫情升溫，專區流量大幅成長， 營業額已較去年成長一倍以上。

中華電信表示，虎年「MOD年菜預購專區」，台北萬豪酒店「宴客樓」 主廚高鋼輝的「闔家團圓年菜組」，六道年菜只要3980元， 甫一上架就被搶購一空；「六福客棧-五星開運私藏年菜美饌饗宴」 則主打頂尖食材，推出尊品佛跳牆、魷魚螺肉蒜、水煮牛麻辣鍋、 椒麻鮪魚乾鍋、黑蒜烏骨雞湯、胡椒鴨及干貝米糕共七道年菜， 售價6600元，專攻口味挑剔的婆媽；另外知名湘菜館「彭園」 推出的「大心團圓圍爐年菜超值組」花膠冬菇土雞等共六道年菜， 只賣2380元；阿一鮑魚自2017年開始推出冷凍年菜組， 在東森購物連續四年都是年菜銷售冠軍，今年推出「阿一鮑魚- 四大珍饈富貴團圓年菜」內含六道菜色，鮑參花膠港式盆菜、 蘇杭寶塔一刀肉...等，售價3980元，也續創搶購熱潮。

「MOD年菜預購專區」不僅讓星級主廚大菜輕鬆陪您過年， 也推出買年菜還可免費登記抽Switch遊戲機+健身環， 幸運兒可以邀全家一起動起來甩掉油脂，超級貼心又划算。 另「MOD東森購物商城」更推出1月份獨家活動，1/1-1/ 31不限金額買滿6件享加價購999元購買「 晶華酒店集團鹿兒島A5日本和牛海陸燒烤組」(原價2980元)，一開春就要讓MOD客戶大飽口福。