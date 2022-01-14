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臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.29% 上市股票總市值達57.02兆元

By 台灣英文新聞
2022/01/14 17:07
臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.29% 上市股票總市值達57.02兆元

根據臺灣證券交易所統計，2022年1月14日發行量加權股價指數收盤為18,403.33點，較上週(2022年1月7日)的18,169.76點上漲233.57點，漲幅約為1.29%，台灣50指數收盤為14,770.17點，較上週的14,384.41點上漲385.76點，漲幅約為2.68%，寶島股價指數收盤為20,936.59點，較上週的20,731.95點上漲204.64點，漲幅約為0.99%。產業別指數方面，漲幅以金融保險類指數上漲5.10%為最大，跌幅以航運類指數下跌5.26%為最大，未含金融類指數上漲127.64點，漲幅約為0.81%，未含電子類指數上漲148.51點，漲幅約為0.74%，未含金融電子類指數下跌184.67點，跌幅約為1.09%。

臺灣證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為1兆4,919.98億元，全體上市股票成交金額為1兆4,264.97億元，股票成交量週轉率為2.96%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類4,596.41億元，占全體上市股票交易金額32.22%

第二名，航運類1,938.84億元，占全體上市股票交易金額13.59%

第三名，光電類1,508.36億元，占全體上市股票交易金額10.57%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類8.11%

第二名，光電類7.21%

第三名，化學工業類6.27%

累計今年年初開盤迄今共10個交易日，集中市場總成交金額為3兆1,360.43億元，市場日平均成交金額為3,136.04億元，股票成交量週轉率為5.88%，股票日平均成交量週轉率為0.59%。

2022年1月14日全體上市公司市場總值為新台幣57兆198.97億元，較上週(2022年1月7日)市值56兆2,371.56億元增加7,827.41億元，增幅約為1.39﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

更新時間 : 2022-01-14 18:16 GMT+08:00

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