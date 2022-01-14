【更新】1922平台1/15開放預約加強劑 按年齡分流預約時間看這裡

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新冠疫苗加強劑預約分流時間。（圖／翻攝自1922平台） 中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新冠疫苗加強劑預約分流時間。（圖／翻攝自1922平台）

更新時間：2022-01-14 17:09

發布時間：2022-01-14 16:52

（台灣英文新聞／ 醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布，將於15日開放COVID-19公費疫苗預約平台，於第19期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾預約接種第三劑疫苗。需注意的是，因本次預約平台與台北市疫苗預約平台撞期，因此並未納入台北市的醫療機構。

指揮中心說明，民眾可於1月14日下午2時起至預約平台進行預約資格查詢，不再另發送預約提醒簡訊。符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，若符合本期資格但未能預約成功者，請於下週下一期平台開放時再行預約。

此外，符合本期資格但未預約成功、以及有第一劑或第二劑疫苗接種需求之民眾，可持「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(小黃卡）逕至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。

指揮中心提醒，已於各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所完成預約之民眾，請依原已預約時段前往接種，無須再於預約平台重複預約。

關於預約平台相關對象及期程：

施打時程：1月17日至1月23日。

符合資格對象：2021年10月31日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾（即2004/1/23(含)前出生），預約接種疫苗追加劑。

預約分流時程：

65歲以上：1月15日上午10時至1月16日中午12時。

50歲-64歲：1月15日中午12時至1月16日中午12時。

8歲-49歲：1月15日下午2時至1月16日中午12時。

預約網址：https://1922.gov.tw

指揮中心發言人莊人祥表示，因為北市府自有的平台已完成第19期預約，轄區內的特約機構來不及加入1922平台，因此北市民如有需要，可等下一期開放再預約，或選鄰近的新北市接種單位。

指揮中心強調，請民眾前往接種新冠疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。