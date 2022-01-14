Omicron症狀輕微又有何懼？專家揭不可輕忽的七大理由

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）變異株Omicron在全球如秋風掃落葉，讓各國不得不再拉新戰線。不少人納悶，這突變種既然症狀相對輕微，何足懼之？何不刻意染疫，病個一回就此免疫？對此專家搖頭，「事情沒那麼簡單」。

綜合路透與CNN報導，從數據與醫師專業觀點，呼籲世人切勿輕敵，在Omicron來襲下，你我都沒有染疫的本錢。

一、不只是重感冒

臨床數據顯示，染上Omicron者，除了無症狀比例高，就算有症狀，也多為發燒、肌肉痠痛、淋巴結腫脹、喉嚨痛等，不若其他變異株那般易引發重症，較少需裝上呼吸器或入住加護病房治療的情況。

然而，它還是新冠肺炎，還是可能對患有其他疾病的高風險者造成威脅。就算是健康人士，還是有機會惡化為重症。費城疫苗專家Paul Offit警告，「免住院、免進加護病房、不用呼吸器、死亡率較低，不代表你的病情就不會加劇，絕不要妄想刻意讓自己被傳染。」

二、長新冠（long COVID）隱憂仍在

這兩年來，COVID的各種變異株，都曾在患者身上留下長新冠（long COVID）後遺症，症狀不一，輕重難料，從容易喘、疲勞、嗅味覺失調、情緒變化，到腦霧、內臟功能受損與心悸都有，病況長達數月甚至數年，且無症狀患者、輕症、突破性感染者都無法倖免。

尤有甚者，Omicron會否如其他變異株引發「無聲」的疾患，如產生自我攻擊抗體、精子受損、胰島素製造細胞出現變化等，也無從得知。低估Omicron威脅，不智也不值。

三、仍會傳給其他人

就算你是幸運的，仍可能傳染他人，將別人置於險境，何況全球十多歲以下的孩童大多仍未接種疫苗，美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）近來就發現兒童確診數激增，增幅之遽前所未見。

四、染疫並非一勞永逸

病毒隨時在進化，突變種的厲害之處就是能躲過人體免疫。染上Omicron的人，病癒後還是可能一而再再而三染疫，且COVID輕症者所取得的抗體，在未來潛在變異株面前，根本不堪一擊。

五、醫院滿載，遭殃的是全民

還記得前幾波疫情讓醫院不堪負荷、醫療人員不支倒地的景象嗎？過去一周來，美國衛生及公共服務部轄下五千多間醫院，就有1/4回報「人手嚴重不足」。Omicron傳播力太強，先不說醫護人員染疫率增加，一波波送進來的患者也早已壓垮醫療體系，何況許多人仍不打疫苗。

彷彿是時光倒帶，在醫院瀕臨崩潰的情況下，先前那一幕幕救護車疲於奔命卻來不及搭救、「非必要」手術與癌症治療被迫延後的混亂與無奈景況，恐怕又要重演。

六、感染數字爆炸，新變異株益發猖狂

Omicron是COVID-19問世以來第五個威脅甚鉅的突變株，目前還不明朗這病毒變異的速度是否已趨緩。隨著染疫人口益多，病毒變種的機會更大，會否變得更溫和，卻沒人敢掛保證。畢竟COVID不斷帶給世人「驚奇」，其演化路徑無從預料，每回甫現希望的曙光，就會有那一片烏雲，悄然而至。

七、不要挑戰大自然的威力

故意染病以取得免疫力，似乎是老一輩深信不疑的法則。如水痘這種傳染病，成人症狀似乎更嚴重，因此有父母會刻意讓孩子接近患者，「得了就好了」。有這種想法的人，最好三思。Paul Offit表示，曾有人帶孩子去參加「水痘派對」，不幸的是，孩子是染了病，卻因此沒了命。