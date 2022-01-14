英國情報機構MI5警告：中共統戰部滲透國會

李貞駒被英國情報機構認為是中共代理人。 李貞駒被英國情報機構認為是中共代理人。

英國國家安全情報機構軍情五處（MI5）周四（1月13日）警告國會議員，有名駐倫敦的中國律師是中共代理人，正試圖秘密干預英國政治。

英國國會下議院議長林賽·霍伊爾（Lindsay Hoyle）向全體議員發了一封來自軍情五處的信函，警告有一名叫以「克麗絲汀．李」為名的律師李貞駒為中共統戰部門工作，該組織是中國為了在海外增加影響力所建立，信函中也公布了該女子的照片。

軍情五處指出，李貞駒捐款給英國政黨及議員，資金是以來自中國及香港的非英國國民的民意捐助。

捐款給誰？

根據報導，英國工黨國會議員加德納（Barry Gardiner）從李貞駒收到超過50萬英鎊的捐款，主要用於辦公費用。另外，李貞駒在約10年前，也曾經向自由民主黨提供了小額捐款。

加德納說，他沒有從與李貞駒的關系中獲得任何經濟利益，且一直到13日才知道李貞駒試圖影響英國政治。他並說，李貞駒的兒子正為他工作，但已在同一天辭職。

加德納強調，他很謹慎，並說「因為我知道她是一名律師，在很長一段時間為英國的一些中國企業提供服務」，加德納補充他也曾為此公開且坦率地與英國安全部門交談，討論他與李貞駒的關系。

英國內政大臣帕特爾（ Priti Patel）對記者說，李貞駒的行為目前還沒有達到起訴她的犯罪門檻。但她說，通過發布警報，政府能夠警告議員，李貞駒試圖要影響他們。

帕特爾說：「『令人特別關切 』的是，有一個代表中國共產黨工作的人將目標瞄准議員立法者。」

呼籲「驅逐出境」

在英國軍情五處對的李貞駒的行為發出警告後，英國保守黨議員和前任黨魁鄧肯·史密斯（Iain Duncan Smith）要求採取強有力的行動。



他質疑，為何李貞駒沒有被驅逐出境，並呼籲要求收緊人們進入議會的認證程序，他認為這一程序過於寬松。

英國前國防部長托拜厄斯·埃爾伍德（Tobias Ellwood）則向下議院表示，「這就是我們預期看到來自中國的那種灰色地帶的干涉，他說：「但事實上，這種事發生在議會，政府必須要有緊迫感。」

中國駐倫敦大使館和英國政府都沒有立即發表評論。

李貞駒是誰？

英國媒體指出，軍情五處的調查結果顯示，李貞駒曾經公開自稱代表在英中國人的利益，致力促進英國社會多元性。

李貞駒的公司Christine Lee & Co.網站上顯示，她在英國與中國間建立了強而有力的聯系，並擔任中國駐倫敦大使館的法律顧問。美聯社稱，該公司在英國和中國都有辦公室，從事移民、公司法和商法業務的服務。

李貞駒的公司未向媒體做出任何評論，也沒有回應評論請求。

（路透社、法新社、美聯社等）

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