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【人生重開機】台灣大塊文化董事長郝明義•臉書自曝離婚　感謝妻子「為生命帶來美好」

郝明義說, 當年他和妻子在網上相遇相戀而結婚，再加上他曾經陪伴她走過一回生死關頭，所以即使兩人的生活、工作、興趣領域都有極大差異，他倒一直覺得彼此可以互補，也是一種「天作之合」。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/14 12:27
圖/<a href="https://www.facebook.com/rexhow.dna?__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0">郝明義Rex How</a>

延伸閱讀: 【好聚好散】台灣108年5.4萬對夫妻離婚　婚齡「未滿5年者」創10年新高！

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 資深出版人、前國策顧問郝明義，13日深夜在臉書自曝離婚訊息。他指出，去年(2021年) 9月他的妻子突然提出離婚要求，他雖極力挽回，幾個月下來終於接受「一切事情的發生都自有因緣」，兩人協議離婚，他也「感謝她給我生命帶來美好的一切」。

今年65歲的郝明義（英文名：Rex How）, 現任台灣大塊文化董事長。他在臉書寫道:

當年我和她在網上相遇相戀而結婚，再加上我曾經陪伴她走過一回生死關頭，

所以即使她的生活、工作、興趣領域都和我有極大的差異，我倒一直覺得彼此可以互補，

也是一種「天作之合」。

妻子提出離婚後, 他在驚訝中強自鎮定，努力想要了解原因。

她跟我說：我們各種生活習慣、興趣差異如此之大，卻還維持了這麼多年婚姻，

是因為都是她在忍讓，加上為了照顧孩子的顧慮。

而現在孩子已經成年，她不想再忍讓，要過自己新的生活。

接下來的幾個月我雖然也一再努力，但是到去年十二月下旬，我確定了要相信「隨順無常」，

接受一切事情的發生都自有因緣。

所以感謝她和我生育一個那麼好的孩子，也為照顧孩子付出了那麼多心力，彼此有過美好的時間

但是既然時空因緣轉變，她對人生有不同的新規劃，

那就尊重她的選擇。

就這樣, 兩人協議離婚。去戶政事務所辦手續等待的過程中，他們平靜而愉快地聊天，等辦好手續，各自換了新的單身身分証後，還一起去餐廳吃飯，看了一場電影。

我看她自在地開始新的人生感到安心。

新年我也收拾自己，努力開始新生活。

再次感謝她給我生命帶來美好的一切。

網友紛紛在郝明義po文底下留言, 包括當年的婚禮主持人馮光遠:

頭號粉絲Lee Tommy

這是我此生中看過最理性又心平氣和地離婚………………好淡定！令人佩服彼此之間的心理素質！祝福郝先生和孩子的媽媽有新的生活！

李明璁

祝福優雅的兩位人生（部分）reset順利，各自重新出發擁有自由又可分享的一片天空。

#郝先生下週見我會給您一個大擁抱

馮光遠

明義：我相信你是真的看得很開，所以很高興你也成為「失婚但看得開」俱樂部一員，我們再約，別忘了，當初我還是婚禮主持人，哈！大力

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【人生重開機】台灣大塊文化董事長郝明義•臉書自曝離婚　感謝妻子「為生命帶來美好」義大利駐台代表紀大為（右）2021年10月頒發「義大利之星騎士勳章」給大塊文化董事長郝明義。（中央社/圖取自facebook.com/IETCPOtaipei）
郝明義
離婚
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天作之合
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義大利
騎士獎章

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更新時間 : 2022-01-14 13:38 GMT+08:00

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