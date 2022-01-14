【更新】宜蘭縣府疑涉土地開發弊案?! 縣長林姿妙訊後請回　建設處代處長•農業處科長聲押

宜蘭縣長林姿妙因案遭廉政署約談，同案中，縣府建設處代理處長吳朝琴（左）14日遭檢方依貪汙治罪條例聲請羈押。中央社 宜蘭縣長林姿妙因案遭廉政署約談，同案中，縣府建設處代理處長吳朝琴（左）14日遭檢方依貪汙治罪條例聲請羈押。中央社

更新時間: 2022-01-14 10:01

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 宜蘭縣長林姿妙因案遭約談，經檢方複訊後，今(14日) 上午無保請回，但宜縣府建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原遭依貪污治罪條例聲押，6人交保，檢方上午將說明案情。

台灣宜蘭地方檢察署昨(13日) 發布新聞稿表示，偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所等人員疑涉弊案，搜索宜縣府等30餘處所，並約詢林姿妙等相關人員到案釐清案情。

廉政署約談20多名相關人士到案說明，於昨天深夜與今天凌晨送往宜檢接受進一步偵訊。根據中央社，目前已知:

~吳朝琴及吳東原遭檢方聲請羈押

~宜縣府地政處長楊崇明遭依貪污治罪條例，諭令5萬元交保

~羅東鎮公所行政室主任趙竑勳涉貪污治罪條例，諭令10萬元交保

~前宜蘭縣議員劉石純涉及偽造文書，諭令10萬元交保

~林姓男子涉偽造文書，以10萬元交保

~黃姓與陳姓當事人遭依貪污治罪條例，諭令10萬元交保

~宜縣府交通處長黃志良、秘書處長曾成陽及羅東鎮長吳秋齡被請回

首次發稿: 2022-01-14 09:37

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 宜蘭疑爆土地開發弊案，縣長林姿妙昨(1３日)因案遭廉政署約談，經過10多個小時詢問，今(14日)凌晨抵達宜蘭地方檢察署接受進一步偵訊。同案中，建設處代理處長吳朝琴遭依貪汙治罪條例聲請羈押。

宜蘭縣長林姿妙（前左）13日因案遭廉政署約談，經10多個小時詢問，14日凌晨抵達宜蘭地方檢察署接受進一步偵訊。林姿妙神情疲憊，一語不發。中央社

最新消息指出, 除了稍早建設處代理處長吳朝琴被檢方聲押禁見，縣府農業處農務科長吳東原也被聲押禁見，羅東鎮公所行政室主任趙竑勳、前宜蘭縣議員劉石純則10萬元交保。宜蘭縣長林姿妙則訊後請回，上午9點12分離開宜蘭地檢署，面對案情不願多談，只不斷說謝謝。

中央社報導, 林姿妙昨因案遭廉政署約談，廉政署同步也帶走府地政處長楊崇明、吳朝琴、交通處長黃志良與秘書處長曾成陽共4名縣府一級主管。

此外，羅東鎮長吳秋齡、前國大代表林束梅（林姿妙的親戚）、林姿妙的子女等也配合廉政署接受調查。總計遭約談者達20多人。

昨晚9時起，相關被約談者先後從廉政署被送往宜蘭地方檢察署接受進一步偵訊。其中，黃志良與曾成陽在今天凌晨零時被請回。

經過10多小時詢問，林姿妙於凌晨近5時抵達宜蘭地方檢察署接受進一步偵訊。她下車時神情疲憊，步伐不穩，一語不發。

截至凌晨6時，此案有1名林姓男子被依偽造文書，諭令新台幣10萬元交保，吳朝琴遭檢方聲請羈押；楊崇明遭依貪汙治罪條例，諭令5萬元交保，其餘部分人士被請回，林姿妙還在檢方接受調查。

宜蘭地方檢察署昨發布新聞稿表示，偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所等人員疑涉弊案，搜索宜蘭縣政府等30餘處所，並約詢林姿妙等相關人員到案釐清案情。

宜蘭縣府疑涉土地開發弊案?! 縣長林姿妙訊後請回 建設處代處長、農業處科長聲押