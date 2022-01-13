和逸、慕軒飯店 福虎賀歲新春Flash Sale

把握初春親子出遊最後限時回饋機會，國泰飯店觀光事業聯合旗下全台桃園以北和逸、慕軒飯店雙品牌共計四家飯店，推出強檔優惠吸客，特別祭出福虎賀歲新春快閃優惠住房專案，即日起至2022年1月23日止，凡電話或官網預訂「2022福虎賀歲新春Flash Sale」指定專案優惠房型並於本年度2月28日前入住，除享雙人早餐外，再加贈市價900元巧虎夢想樂園平日一大一小最夯入園券，每房最低優惠只要2,588元起，AMAZZING CLUB會員可額外再享5%會員折扣及點數累計。把握開春超值住房優惠，搶親子免費入園機會，大手牽小手免費暢遊巧虎夢想樂園，闔府童歡納虎氣「住」好運，許自己一個放鬆大禮。

全台首家巧虎夢想樂園，坐落於桃園高鐵站旁置地廣場，交通便利，自行驅車前往停車亦十分便捷。為了配合政府並將防疫措施做得滴水不漏，巧虎夢想樂園採每日全區加強清潔打掃，並使用專業級臭氧器材消毒，家長孩童入園均需配戴口罩、量測額溫及雙手酒精噴灑，園區服務細膩用心，以期讓每位貴賓都有最安全的遊玩環境。園區內有「琪琪夢想體驗城」、「巧虎繽紛大球池」、「妙妙未來實驗室」、「海洋世界舞台」和「桃樂比互動遊戲區」五大區域，近30項設施體驗，提供諸多遊戲關卡與互動遊戲，可訓練寶貝們的體力、膽量及手腦並用。其中，遊樂場域用手作畫的魔法實驗室大銀幕互動牆，好玩有趣超乎想像。

另有以巧虎為主題設計的互動遊戲,吸引寶貝近距離分秒跟隨巧虎唱跳，融入童趣情境共同說唱共學，寓教於樂的故事體驗，激發寶貝們天馬行空的想像。園內每位大哥哥大姊姊笑容超級燦爛，快樂的童趣空間，讓寶貝們盡情High玩，分秒不想抽身離開。

為了全面提升防疫，旗下各飯店亦均全面採實聯制及紅外線熱像測溫儀、加強清潔消毒頻率、每小時以酒精消毒擦拭、用餐區拉開桌距以保持社交距離。國泰飯店觀光事業集團位於台北市中心的「和逸飯店·台北民生館」本活動每房晚最低優惠2588元起;「和逸飯店·台北忠孝館」本活動每房晚最低優惠2688元起，坐落於台北市東區敦南林蔭大道，綠意交織且榮獲台北米其林指南推薦的「慕軒飯店｣,本檔活動更是每晚最低3588元起。

除此之外，全台第一家位於桃園青埔飯店Cozzi Blu和逸飯店‧桃園館，碼頭市集餐廳是不能錯過的早餐打卡地點，餐廳內另擁有全台獨家「BBQ室內露營野餐區」，帳棚內還可享受親子用餐不凡樂趣。此外，客房內電視還備有「海洋水族魚群洄游畫面」舒眠頻道，不但令住客視覺震撼，更有不虛此住之感。桃園館本專案每房晚最低4388元起，海洋控及水族迷可要把握優惠及時搶訂，為自己及所愛的寶貝預約美好假期。更多詳情請查詢官網，或預約專線:02-7706-360