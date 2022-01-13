【宜蘭傳土地弊案】檢廉大動作搜索宜蘭縣府、羅東鎮公所 約談林姿妙、地政處長等人

宜蘭縣長林姿妙13日及宜蘭縣政府相關人員，疑似涉及土地弊案遭約談。（圖／中央社） 宜蘭縣長林姿妙13日及宜蘭縣政府相關人員，疑似涉及土地弊案遭約談。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）宜檢今（13）日指揮廉政署兵分多路，搜索宜蘭縣政府、羅東鎮公所、縣長林姿妙官邸及住所等數十處，林姿妙、宜蘭縣府地政處長楊崇明以及交通、建設與秘書處長等人皆遭約談，據悉與土地開發與市地重劃的弊案相關。

宜蘭地檢署指出，宜蘭縣政府、羅東鎮公所等機關人員疑似涉弊案，因此向 宜蘭地方法院聲請搜索票獲准，於今日指揮法務部廉政署搜索宜蘭縣政府、羅東鎮公所等相關 30 餘處，約談林姿妙等人到案釐清。搜索行動於 13 時許結束。然而並未對案情著墨。

據悉，宜檢是以羅東土地開發涉嫌觸犯《貪污治罪條例》等為由，於上午6點45分搜索林姿妙官邸、爾後又前往林姿妙位於羅東的住家搜查。

此外，地政處長楊崇明、羅東鎮長吳秋齡等人的住處、辦公室也遭搜索，並帶回相關資料。不僅如此，羅東鎮公所民政課長、行政室主任以及林姿妙的親戚、前國代林束梅也遭檢廉帶回偵訊。中央社報導，廉政署人員搜索楊崇明辦公室時，特別用紙貼窗戶以防媒體拍攝。

新頭殼則指出，外傳林姿妙是以「關係人」身份遭約談。林姿妙在擔任宜蘭縣長之前，曾任8年羅東鎮長。

報導還指出，與羅東相關的土地開發案包括公辦市地重劃已完成的羅東都市計畫（鐵路以東地區）、辦理中的羅東都市計畫竹林地區工商綜合專用區、區段徵收已完成的羅東都市計畫竹林地區區段徵收、辦理中的大羅東地區治水防災區段徵收（原羅東工保案）。