晶華酒店新春住房加碼 「虎」克船長之夜

長達九天的農曆春節假期即將來臨，親友餐敘及闔家出遊的需求量勢必大增，台北晶華酒店備妥人力物力，推出一系列應景的餐飲與住房活動滿足市場需求。即日起至3月31日起以虎年限定的「新春晶采假期」住房專案揭開序幕，每人每晚2,150元起入住精緻客房，房客可使用頂樓露天游泳池與城市星空電影院等設施，並享用翌日栢麗廳自助早餐。消費者也可選擇2月3日至5日的「新春雙饗‧虎克船長之夜」住房專案，豐富內容包括入住精緻客房、享受於宴會廳新年期間獨家舉辦的「虎克船長之夜」，搭配翌日栢麗廳早餐，兩人成行、每人每晚4,900元起。

1月31日(除夕)起至2月5日(大年初五)，各餐廳也接連端出豐盛的圍爐饗宴，包括宴會廳的「福虎生豐團圓宴」、栢麗廳將餐檯以及座位延伸至中庭推出「三合一Super Buffet」、三燔本家的「豪華海陸鍋物饗宴」，以及ROBIN’S的「西式海陸大餐」，日前甫恢復營運、位於故宮博物院院區內的故宮晶華也推出「福虎賀歲饗宴」。此外，大年初一(2/1)中午十二點更特別於酒店大門口安排「祥獅獻瑞」表演為所有賓客討個吉利好彩頭，以精采豐富的內容陪伴消費者歡度新年。

「新春雙饗‧虎克船長之夜」住房專案

由晶華客房行銷團隊精心策畫的農曆春節升級版「新春雙饗‧虎克船長之夜」住房專案，為2月3日至5日(初三、初四、初五)入住的房客精心規劃出「虎克船長之夜」，房客可於入住當晚前往氣派寬敞的三樓宴會廳與家人一同享用「福虎生風中西式組合晚宴」，豐盛的餐點內容包含匯集老滷松阪豬、醋溜魚皮、蔥油嫩雞、青蔬醬軟絲等的五福臨門小滿漢、海鮮巧達湯，主菜可選晶華酒店最廣為人所稱道的美國帶骨牛小排佐波特酒、或爐烤紅鰷佐番紅花醬等中西應景菜餚，席間可參加熱鬧有趣的「百萬富翁挑戰賽」，暢玩俄羅斯輪盤、擲骰子、撲克牌等趣味遊戲，還有機會獲得價值15萬的台北晶華花園套房住宿一晚等多重大獎，讓大家盡情感受過年的歡樂氛圍。兩人成行、每人每晚4,900元起。

為營造熱鬧歡愉的節慶氛圍，客房部另規劃有「新春晶采假期」住房專案每人每晚2,150元起，入住精緻客房、享「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」兩客外，更可使用健身房、三溫暖、頂樓露天游泳池與城市星空電影院等設施。

「晶虎迎春‧迎新年」、伴您闔家歡度新年

迎接虎年的來臨，酒店內各餐廳使出渾身解數吸客，氣派寬敞的三樓大宴會廳於1月31日除夕夜當日舉辦「晶虎迎春‧迎新年」晚宴，現場設有寫春聯、剪影藝術等傳統童玩，以及俏皮小丑、魔術師等即興表演娛樂，豐盛菜餚包含御膳前付多寶閣、瑤柱津白燉花膠、XO醬爆鮮干貝、蒜蒸南非活青鮑、紅酒無骨牛小排、黃燜金湯煨龍蝦、水晶鳳脂海石斑、花旗蔘杞燉烏雞，每桌33,800元，以豐盛美味的團圓桌菜為消費者一年一度的團圓夜增色。

為擴大服務親友團聚餐敘的人潮，除夕當晚除一樓的栢麗廳自助餐廳特別將餐檯以及座位延伸至中庭，提供上百道的菜色選擇，更加入泰市場海鮮餐廳、以及Just Italian義饗食堂的多款人氣菜色，每人3,580元，為消費者闔家新春團圓一同吃個過癮。

位於地下三樓的三燔本家則以溫暖的豪華海陸鍋物作為圍爐的主角，採用波士頓螯龍蝦搭配美國頂級無骨牛小排、生蠔等新鮮食材，邀請闔家共享盛宴。二樓的ROBIN’S則為喜愛西式料理的消費者獻上太平洋龍蝦、日本A5黑毛和牛沙朗、美國頂級肋眼牛排等極致饗宴，上述套餐每套3,500元起，為消費者呈現不一樣的團圓饗宴。